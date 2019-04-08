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Долар обвалиться: розкритий план Саудівської Аравії проти США

3.3тЧитати матеріал російською

Влада Саудівської Аравії може відмовитися від долара, як основної валюти в розрахунках за поставлену королівством нафту.

Про це йдеться в матеріалі Reuters. Так Ер-Ріяд намагається вплинути на Вашингтон, який готується прийняти закон про заборону ОПЕК (Організації країн-експортерів нафти).

Високопоставлені саудівські чиновники, які відповідають за енергетику, вже декілька місяців обговорюють у закритому режимі перспективу переходу на інші валюти в розрахунках із іноземними покупцями. Також план обговорювався з деякими партнерами з ОПЕК та з членами адміністрації Білого дому.

У такий спосіб королівство хоче чинити тиск на США, які можуть прийняти закон про заборону будь-яких енергетичних картелів. У такому випадку держави-члени ОПЕК позбудуться імунітету, і проти них можна буде висувати судові позови за антимонопольну змову. В цих умовах організація фактично перестане існувати.

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Законопроект, який отримав назву NOPEC, був внесений у Конгрес в 2008 році. Однак під час президентства Барака Обами його декілька разів відхиляли. Тепер же, пише агентство, у документа більше шансів бути прийнятим, оскільки нинішній президент Дональд Трамп активно виступає проти встановлення високих цін на нафту через узгоджене зниження видобутку. Дешеве пальне потрібне йому напередодні майбутніх президентських виборів.

Проте опитані виданням економісти все одно вважають ймовірність прийняття NOPEC низькою.

Також вони вказують, що Ер-Ріяду не вдасться швидко втілити свої погрози в життя, оскільки велика частина розрахунків у нафтогазовій галузі вже декілька десятиліть відбувається в доларах.

Долар обвалиться: розкритий план Саудівської Аравії проти США

Ехо Москви

Однак, якщо це все ж таки станеться і саудівську нафту постачатимуть на зовнішні ринки за інші валюти, наприклад, євро або юані, її покупці будуть зацікавлені в накопиченні саме їх. А це означає, що долар ризикує втратити свій нинішній статус головної світової резервної валюти, що неминуче позначиться на його курсі. Крім того, США втратять інструменти впливу на інші країни через санкції.

Також Саудівська Аравія може розпродати весь держборг США, що їй належить, який на сьогоднішні дорівнює $160 млрд. У цьому випадку курс американської валюти також обвалиться, а прибутковість державних паперів зросте, що призведе до більш дорогих запозичень на американському ринку.

Економісти впевнені, що Ер-Ріяд намагається чинити тиск на Вашингтон і підвищити власну значимість як одного з найважливіших союзників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку експертів, американський долар впаде на 30% через "потрійний дефіцит США", що в підсумку призведе до неминучого наслідку — він позбудеться статусу світової резервної валюти.

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Тема
Курс валют
Місце
Саудівська Аравія
Теги
доларнафтаОрганізація експортерів нафти (ОПЕК)США
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Та пля..это все ватный звыздьож. Это в ватном стиле писать подобное инфо-гавно.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Всем давно известно ,что доллар это ничем не обеспеченный (в смысле экономики) пузырь. Пузырь который может лопнуть в любой момент . Вместе с ним лопнет и "влияние" США .
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