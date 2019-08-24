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Долар на вихідних виріс: з'явився свіжий курс валют в Україні

1.6т Читати матеріал російською

Національний банк України на 27 серпня послабив курс гривні на дві копійки – до 25,06 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора в п'ятницю, 23 серпня.

НБУ встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

  • 100 доларів США – 2506,2890 гривні (+2,0193);

  • 100 євро – 2773,2088 гривні (-2,2733)

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Відзначається, що в п'ятий робочий день тижня курс долара на міжбанку в продажу виріс на 6 копійок до 25,12 гривень за долар, курс в покупці до 25,09 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 27,80 гривень за євро.

долар подорожчав

долар подорожчав

strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами аналітиків, найближчим часом курс валют збереже стійкість і буде коливатися в районі 25,2 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Тег
курс валют
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