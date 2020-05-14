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14 травня • оновлено в 16:56
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Долар і євро ще сильніше впали: гривня почала відвойовувати докарантинні позначки

6.8т
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НБУ встановив офіційний курс долара в Україні на позначці 26,68 грн за долар. Отже, валюта подешевшала щодо гривні на 11 копійок за добу.

Українська гривня продовжує бити рекорди за вартістю за весь період карантину. Євро водночас уже коштує 29,02 грн.

Така інформація випливає з даних на сайті НБУ та інформаційних майданчиків.

Курс валют НБУ на 13 травня

  • 100 доларів США – 2668 грн (-11 коп.)

  • 100 євро – 2902 грн (-6 коп.)

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скриншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скриншот

НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 26,65 грн/$

  • Продаж – 26,85 грн/$

Курс долара в банках

Курс долара в банках

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,6 грн/€

  • Продаж – 29,1 грн/€

Курс євро в банках

Курс євро в банках

Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,75 грн/$

  • Продаж – 26,9 грн/$

Курс в обмінниках

Курс в обмінниках

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,7 грн/€

  • Продаж – 29,0 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках

Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,83 грн/$

  • Продаж – 26,87 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,85 грн/€

  • Продаж – 28,94 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 травня НБУ встановив довідковий курс на рекордно низькій за весь карантин позначці – 26,79 грн за долар. Євро водночас коштувало 29,08 грн.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна Київ
Теги
курс валют долар євро гривня
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