Головна Новини
29 квітня • оновлено в 08:45
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Долар дешевшає декілька днів поспіль: новий курс валют в Україні

971
Читати матеріал російською

Нацбанк встановив довідковий курс долара на 29 квітня на позначці 27,04 грн. Таким чином він знизився на 6 копійок за добу. Євро при цьому зафіксовано на рівні 29,42 грн – виріс на 1 копійку.

Курс Нацбанку на 29 квітня

100 доларів США – 2704 грн

100 євро – 2942 грн

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скріншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скріншот

Курс валют в українських банках

Долар

Купівля – 27,15 грн/$

Продаж – 27,20 грн/$

Курс долара в банках

Курс долара в банках

Скріншот

Євро

Купівля – 29,46 грн/€

Продаж – 29,51 грн/€

Курс євро в банках

Курс євро в банках

Скріншот

Курс валют в українських обмінниках

Долар

Купівля – 27,15 грн/$

Продаж – 27,20 грн/$

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках

Скріншот

Євро

Купівля – 29,46 грн/€

Продаж – 29,51 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках

Скріншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,15 грн/$

Продаж – 27,2 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скріншот

Євро

Купівля – 29,25 грн/€

Продаж – 29,32 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 квітня НБУ встановив довідковий курс валют на такому рівні:

  • долар – 27,10 грн;

  • євро – 29,41 грн.

В Україні курс долара після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% буде торгуватися біля позначки в 27 грн/$.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро гривня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 212 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавірусу.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги