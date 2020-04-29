Долар дешевшає декілька днів поспіль: новий курс валют в Україні

Нацбанк встановив довідковий курс долара на 29 квітня на позначці 27,04 грн. Таким чином він знизився на 6 копійок за добу. Євро при цьому зафіксовано на рівні 29,42 грн – виріс на 1 копійку.
Курс Нацбанку на 29 квітня
100 доларів США – 2704 грн
100 євро – 2942 грн
*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Курс долара НБУ
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Курс євро НБУ
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Курс валют в українських банках
Долар
Купівля – 27,15 грн/$
Продаж – 27,20 грн/$
Курс долара в банках
Скріншот
Євро
Купівля – 29,46 грн/€
Продаж – 29,51 грн/€
Курс євро в банках
Скріншот
Курс валют в українських обмінниках
Долар
Купівля – 27,15 грн/$
Продаж – 27,20 грн/$
Курс долара в обмінниках
Скріншот
Євро
Купівля – 29,46 грн/€
Продаж – 29,51 грн/€
Курс євро в обмінниках
Скріншот
Курс валют на чорному ринку
Долар
Купівля – 27,15 грн/$
Продаж – 27,2 грн/$
Курс долара на чорному ринку
Скріншот
Євро
Купівля – 29,25 грн/€
Продаж – 29,32 грн/€
Курс євро на чорному ринку
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 квітня НБУ встановив довідковий курс валют на такому рівні:
долар – 27,10 грн;
євро – 29,41 грн.
В Україні курс долара після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% буде торгуватися біля позначки в 27 грн/$.
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