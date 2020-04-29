Долар дешевшає декілька днів поспіль: новий курс валют в Україні

Нацбанк встановив довідковий курс долара на 29 квітня на позначці 27,04 грн. Таким чином він знизився на 6 копійок за добу. Євро при цьому зафіксовано на рівні 29,42 грн – виріс на 1 копійку.

Курс Нацбанку на 29 квітня

100 доларів США – 2704 грн

100 євро – 2942 грн

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс долара НБУ Скріншот

Курс євро НБУ Скріншот

Курс валют в українських банках

Долар

Купівля – 27,15 грн/$

Продаж – 27,20 грн/$

Курс долара в банках Скріншот

Євро

Купівля – 29,46 грн/€

Продаж – 29,51 грн/€

Курс євро в банках Скріншот

Курс валют в українських обмінниках

Долар

Купівля – 27,15 грн/$

Продаж – 27,20 грн/$

Курс долара в обмінниках Скріншот

Євро

Купівля – 29,46 грн/€

Продаж – 29,51 грн/€

Курс євро в обмінниках Скріншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,15 грн/$

Продаж – 27,2 грн/$

Курс долара на чорному ринку Скріншот

Євро

Купівля – 29,25 грн/€

Продаж – 29,32 грн/€

Курс євро на чорному ринку Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 квітня НБУ встановив довідковий курс валют на такому рівні:

долар – 27,10 грн;

євро – 29,41 грн.

В Україні курс долара після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% буде торгуватися біля позначки в 27 грн/$.

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