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Долар буде по 30: з'явився новий прогноз Кабміну щодо курсу гривні

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Кабінет міністрів України спрогнозував курс гривні у 2019 році на рівні 29,4 грн/$, а вже у 2020 році національна валюта ще більше знизиться - до 30,2 грн за долар.

Такі дані випливають з середньострокової стратегії управління держборгом на 2018-2020 роки, яку в середу, 22 серпня, затвердив Кабмін.

Разом з тим зазначено, що професійні учасники ринку прогнозують поступове посилення курсу гривні щодо долара США протягом наступних 5 років в рамках нормалізації грошово-кредитної політики.

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Мінфін також очікує зростання номінального ВВП України в доларах з $106,3 млрд у 2017 році до $110,7 млрд у 2018 році, $134,2 млрд - у 2019 році та $147,4 млрд - у 2020 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 22 серпня, в банках середній курс гривні до американської валюти був встановлений на рівні 27,91 грн/$.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкти
курс валютдоларгривняКабінет Міністрів УкраїниУкраїна
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