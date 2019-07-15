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"Догосподарювались!" Блогер показав руїни заводу на Донбасі

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На території Слов'янського арматурно-ізоляторного заводу на Донбасі не залишилося жодного цеху. А все, що можна було вивезти на метал, безжально вирізали.

Про це в своєму відео розповів блогер Денис Казанський. Він пройшовся руїнами підприємства і розповів, як його знищували колишні "господарі регіону".

"Це підприємство виробляло ізолятори, які застосовувалися в промисловості, на високовольтних лініях. Колись вони користувалися попитом, тут працювали тисячі людей. Але ті люди, які його захопили - угруповання братів Рибаків, це місцева ОЗГ - вирішили, що його легше не розвивати, а розпиляти на металобрухт, вивезти обладнання, розібрати на будматеріали", – говорить, ідучи руїнами, Денис Казанський.

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Руїни ізоляторного заводу в Слов'янську

Руїни ізоляторного заводу в Слов'янську

youtube.com / Denis Kazanskyi

Він розповідає, що завод руйнувався не один рік.

"Весь час люди скаржилися, проводили збори, зверталися до керівництва міста. І за весь час їм ніхто не допоміг. Ніхто не зупинив беззаконня. А тепер ці "господарі" йдуть у владу і розповідають нам, що знають, як підняти економіку, як розвивати Україну", – говорить Казанський.

"Ця територія – речовий доказ того, як ці люди вміють господарювати. А зараз вони знову йдуть до влади. Тому, коли підете на виборчі дільниці, згадуйте не рекламні ролики, а ці кадри", - говорить автор відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидати в нардепи Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод в 2015-2016 роках, до введення блокади ОРДЛО, вивезли з України в Росію через "Л/ДНР" тисячі тонн брухту кольорових металів.

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Місце
Україна Слов'янськ
Теги
Донбас економіка
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вот такие они рыговские" крепкие хозяйственники".украсть,развалить,распилить- все на что они способны...
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