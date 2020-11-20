До Землі почав наближатися гігантський астероїд

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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До Землі почав наближатися гігантський астероїд

До Землі почав наближатися великий астероїд 153201 (2000 WO107). 29 листопада він пролетить на відстані 4,3 млн км від планети, а наступне зближення буде вже у 2024-му.

Про це сказано на сайті NASA. Спектральний аналіз показав, що астероїд містить нікель, залізо і кобальт. За оцінками бази даних Asterank, вартість корисних копалин астероїда становить $17,4 млрд.

Asterank підраховує можливу вигоду на основі спектральної класифікації астероїдів і їхніх розмірів.

До Землі наближається астероїд

Діаметр 153201 (2000 WO107) – 510 метрів, зближення очікується в 5:08 за середньосвітовим часом – 7:08 за Києвом.

Мінімальна можлива відстань від астероїда до Землі становитиме 0,02876 астрономічних одиниць – приблизно 4,3 млн кілометрів. Для порівняння, відстань між Місяцем і Землею становить 384 тис. км. Однак астероїд вважається потенційно небезпечним через те, що перетинає орбіту земної кулі.

Швидкість астероїда буде на рівні 25,07 км/c або 90 252 км/ч.

Згідно з розрахунками NASA, астероїд після того, як пролетить повз Землю, попрямує до Марсу (зближення 21 березня 2021-го), Меркурію (15 серпня 2021-го) і Венери (28 квітня 2023-го). До Землі ж він знову підлетить 10 лютого 2024-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група вчених Інституту астрономії Гавайського університету виявила зміни в русі астероїда Апофіс, які можуть вплинути на ймовірність зіткнення небесного тіла із Землею у 2068 році.

земляNASA