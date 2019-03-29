До $6000: біткоїну напророкували різкий ривок

Біткоїн може подорожчати до 6000 доларів, якщо протягом найближчого часу криптовалюта зможе втриматися на рівні вище 4000 доларів.

Біткоїн буде торгуватися переважно в зеленій зоні протягом двох тижнів. За цей час він не тільки зможе зміцнити свої фундаментальні позиції, але і отримає шанс впритул наблизитися до психологічної позначки, повідомляють IaftNews.

"Якщо цей рубіж буде подоланий, то "бики" зможуть отримати остаточну перемогу над "ведмедями", які протягом тривалого часу диктували свої умови ринку", – відзначають експерти.

За словами аналітика і бізнесмена Тома Лі, драйвером агресивного зростання криптовалюти найближчим часом стане вихід інвесторів з традиційних активів.

"Гравці ринку стануть продавати долар і посилять покупки віртуальних валют, які, на їхню думку, вже зарекомендували себе в якості надійної форми збереження капіталу", – резюмував він.

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної із жовтня 2017 року. Відтоді популярна криптовалюта втратила ще приблизно 1000 доларів. Із незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки – річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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