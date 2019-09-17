Головна Новини
17 вересня • оновлено в 13:08
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Блоги - Новини економіки

Дмитро Черкасов (блогер)
Дмитро Черкасов (блогер)
Блогер Всі статті автора

В "ДНР" изменились правила на блок-постах

3.4т Читати матеріал російською

Руководство "ДНР" запустило свою первую "таможню" на пункте пропуска "Еленовка". Она должна была облегчить и ускорить пропуск как пеших, так и автомобильных очередей. "Республика" вложила 50 млн. рублей в ее строительство, а для "молодого государства" это очень большая сумма и поэтому, в "бюджете" образовалась огромная дыра.

Но, для "республики" это временная проблема. Результат данного вопроса долго не заставит себя ждать, потому что он полностью построен на коррупции.

А теперь давайте поговорим о том, к какому решению пришло руководство "ДыНыРы". Сейчас, на пунктах пропуска местного контроля "Еленовка" и "Октябрь", будут привлекать к административной ответственности, путем наложения штрафа на тех перевозчиков, у которых отсутствует разрешение на пассажирские перевозки "республиканского образца", и не будут пропускать их через линию разграничения. Всё это будут контролировать сотрудники "министерства транспорта ДНР", которым выделено помещение на новой "таможне", а что касается старых пунктов пропуска, то они сами должны найти себе там место.

Новини
Россия сокращает финансирование Донбасса

Также стоит отметить, что "минтранс ДНР" будет контролировать "МГБ ДНР". Однако в указанном транспортном коридоре за неправомерную выгоду в размере 500-1000 российских рублей можно будет получить разрешение на проезд. И тут нужно напомнить, что оригинал бумажки перевозчики оставляют в "ДНР", чтобы в Украине не конфисковали.

Всё делается для людей? Если вот это для людей, то пора уже колонизировать Марс! Тут уже не помогут никакие "розовые очки" и придётся принимать все, как есть – любой вопрос может решить тот, у кого есть запас лаве. А вот если ты собираешь копейки, чтобы купить хлеба, то ты никто у себя в "государстве".

Вот так вот боевики компенсируют строительство "таможни" – проверка на проверке, зато очереди как были, так и есть, ничего не изменилось.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Дмитро Черкасов (блогер) Дмитро Черкасов (блогер)
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини ДНР Новини Донбасу ДНР ціни в ЛДНР Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel