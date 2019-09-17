Руководство "ДНР" запустило свою первую "таможню" на пункте пропуска "Еленовка". Она должна была облегчить и ускорить пропуск как пеших, так и автомобильных очередей. "Республика" вложила 50 млн. рублей в ее строительство, а для "молодого государства" это очень большая сумма и поэтому, в "бюджете" образовалась огромная дыра.

Но, для "республики" это временная проблема. Результат данного вопроса долго не заставит себя ждать, потому что он полностью построен на коррупции.

А теперь давайте поговорим о том, к какому решению пришло руководство "ДыНыРы". Сейчас, на пунктах пропуска местного контроля "Еленовка" и "Октябрь", будут привлекать к административной ответственности, путем наложения штрафа на тех перевозчиков, у которых отсутствует разрешение на пассажирские перевозки "республиканского образца", и не будут пропускать их через линию разграничения. Всё это будут контролировать сотрудники "министерства транспорта ДНР", которым выделено помещение на новой "таможне", а что касается старых пунктов пропуска, то они сами должны найти себе там место.

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Также стоит отметить, что "минтранс ДНР" будет контролировать "МГБ ДНР". Однако в указанном транспортном коридоре за неправомерную выгоду в размере 500-1000 российских рублей можно будет получить разрешение на проезд. И тут нужно напомнить, что оригинал бумажки перевозчики оставляют в "ДНР", чтобы в Украине не конфисковали.

Всё делается для людей? Если вот это для людей, то пора уже колонизировать Марс! Тут уже не помогут никакие "розовые очки" и придётся принимать все, как есть – любой вопрос может решить тот, у кого есть запас лаве. А вот если ты собираешь копейки, чтобы купить хлеба, то ты никто у себя в "государстве".

Вот так вот боевики компенсируют строительство "таможни" – проверка на проверке, зато очереди как были, так и есть, ничего не изменилось.

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