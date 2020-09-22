Для Верховної Ради придбають 14 Toyota Camry за 12 млн гривень

Автобаза управління справами Верховної Ради придбає 14 автомобілів Toyota Camry за 12,6 млн гривень.

Про це йдеться у тендері, який опубліковано на сайті "Держзакупівлі онлайн". Організатори тендеру очікують пропозицій до 5 жовтня, а потім почнуться торги зі зниженням ціни – на 63 тисячі гривень за "крок".

Які автомобілі потрібні в Раду

10 Toyota Camry чорного кольору з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри, і з салоном чорного кольору

3 автомобілі чорного кольору із салоном чорного кольору та один автомобіль із салоном бежевого кольору (іншої комплектації).

Середня стартова вартість автомобіля складає 900 тис. гривень, тоді як у офіційного дилера вартість Toyota Camry у стандартній конфігурації складає 794,2 тис. гривень.

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