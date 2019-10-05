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6 жовтня • оновлено в 18:02
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"Для комфорту": у Зеленського захотіли запустити потяги в "ДНР" і "ЛНР"

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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко допустив можливість відновлення залізничного сполучення з окупованими районами Донбасу.

Про це він розповів під час обговорення відновлення мосту в Станиці Луганській в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНІАН. Відзначимо, що зараз частина залізничних доріг, з якими сполучення зупинили у 2014 році через бойові дії, контролюється терористами ОРДЛО.

Глава МЗС в свою чергу заявив про готовність влади відновити залізничне сполучення з ОРДЛО. Пристайко, зокрема, запевнив, що за місяць-півтора по мосту в Станиці Луганській їздитимуть автомобілі. Пізніше з'являться інші мости і нові перехідні пункти.

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Пристайко хоче відновити поїзда в ОРДЛО

Пристайко хоче відновити поїзда в ОРДЛО

"Можливо, з'явиться залізничне сполучення, щоб люди могли комфортно переїжджати з одного боку лінії розмежування на інший", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в компанії "Укрзалізниця" розраховують, що до 2023 року буде відновлено залізничне сполучення з Донецькою і Луганською областями, яке було припинено у березні 2017 року. Відповідна інформація міститься в новій стратегії УЗ.

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Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ЛНР
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Зелена плісень не розуміє, що перетворить струмки наркоти, паленого алкоголю, фальшивих банкнот, зброї у шалений потік?
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
В каждый вагон 1 тонна взрывчатки и гайки.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Shoigu Putin suck my dick, Верно....и пустить это всё в обратку,и шахтёрского уголька для скорости.
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Т Александр
Т Александр
Очень важно запоминать фамилии и должности,за все нужно отвечать,и время быстро летит.Правительство сцыкунов и предателей.
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