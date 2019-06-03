"Дива не чекайте": українцям розповіли, як просувається ремонт доріг

В Україні за два роки відремонтували 7 тис. км доріг. Подальше зростання цього показника буде відбуватися, але дива чекати не варто.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявив глава "Укравтодору" Славомир Новак. Він пригадав, що згідно зі звітом Світового банку, на кінець 2016-го 95% всіх доріг були у критичному стані.

"Загальна мережа доріг становить 170 тис км. Разом з місцевими дорогами вдалося відремонтувати 7 тис км. Це непоганий результат за два роки, але варто пам'ятати, що 2,5 роки тому ще не було цього фінансування", - заявив він.

Глава "Укравтодору" зазначив, що масштабні роботи тільки починаються, але це тривалий процес.

"Два роки тому на засіданні уряду я сказав: "Я не чародій, тому дива від мене чекати не варто. Я просто готовий професійно працювати, реформувати галузь і почати масштабний ремонт". Це ми робимо, але дива немає", - визнав Новак.

Ремонт доріг Автоцентр

За його словами, вже через п'ять років обласні центри об'єднають дорогами європейської якості. Новак також назвав пріоритетні напрямки.

"Продовжуємо роботи на нашому пріоритетному коридорі GO Highway. У 2019 проводимо ремонт в Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, а також капітальний ремонт моста через Хаджибейський лиман в Одеській області. Почали ремонт доріг Н-11 Миколаїв - Дніпро і Н-14 Миколаїв - Кропивницький. У 2019-му завершимо ділянку від кордону Миколаївської області в Кропивницький", - розповів чиновник.

Він уточнив, що вже у цьому році бетонна дорога Н-14 з'явиться на ділянці від межі з Кіровоградською областю на південь, до Миколаєва.

"З важливих проектів - дорога Н-31 Дніпро - Решетилівка. Це будівництво бетонної дороги з підключенням в коридор М-03 Київ - Харків - Довжанський. За кілька років поїдемо якісною дорогою від Дніпра до Києва. У коридорі Н-08 Бориспіль - Маріуполь в рамках окремої бюджетної програми продовжуємо ремонт ділянки Запоріжжя - Маріуполь", - підсумував Новак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівники СБУ спільно з прокуратурою Києва та слідчим управлінням київської Нацполіції викрили керівництво "Укравтодору" у заподіянні збитків державі у розмірі понад 220 мільйонів гривень.

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