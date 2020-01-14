Директор "Ринку 7-й кілометр" засудив ЗМІ через гучне розслідування про фінансування "ДНР"

Директор ТОВ "Промтоварний ринок 7 кілометр" Василь Мозгальский заявив, що опубліковане інформаційним інтернет порталом "Цензор.НЕТ", спростування лише підкреслює, що підприємство веде бізнес чесно і прозоро.

Прес-служба ТОВ "Промтоварний ринок 7-й кілометр", у відповідь на журналістський запит "048.ua", опублікувала коментар генерального директора підприємства Василя Мозгальского.

У заяві топ-менеджера компанії, зокрема, сказано: "У грудні 2014 року, коли в інтернеті вперше з'явилася недостовірна інформація про будь-які зв'язки нашої компанії з незаконними збройними формуваннями, ми відразу заявили про те, що це повідомлення-фейк, спрямований на підрив репутації підприємства. Хтось, який видавав себе за надійне джерело інформації, маніпулював журналістом видання "Цензор", з метою залучити ЗМІ в корпоративний конфлікт", – каже Василь Мозгальский.

Ринок 7-й кілометр vzatoku.com

"Через рік, рішенням Дарницького суду міста Києва наше твердження було підтверджено і це інформаційне повідомлення було визнано таким, що не відповідає дійності. Очевідно, і в редакції порталу Цензор.НЕТ зробили такий самий аналітичний висновок, оскільки вчора видання опублікувало, нарешті, спростування, тим самим визнавши помилку свого репортера при перевірці даних, що надійшли.

Ми дуже сподіваємося, що в подальшому ЗМІ у висвітленні роботи підприємства, будуть відповідально ставиться до будь-яких повідомлень, в яких згадується ТОВ "Промтоварний ринок 7-й кілометр", – підкреслив Мозгальский.

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