''Дімон підписун'': у мережі висміяли Медведєва за нові санкції проти України

Нові санкції Росії проти України, які підписав російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, стали об'єктом жартів у мережі.

Зокрема користувачі висміяли уряд РФ і зазначили, що від нових обмежувальних заходів найперше постраждають самі росіяни.

"Бабуся переказала спасибі за +700 рублів до пенсії", — пише у Twitter Denis Krasilnikov.

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"Спасибі Дмінтрій Анатолівіч, тепер можна спати спакойна!!!" — іронізує Klaabeer.

"Машина санкцій розбушувалася!" — заявив користувач із ніком Рауль Ріанчо.

"Хоча б із Білоруссю ні с**ться, у мене здоров'я немає вживати вітчизняне імпортозаміщення", — наголосив Opaque sugar.

"Пишіть коректніше: нелегітимна влада в Росії вводить обмеження для населення Росії, у чому сьогодні і розписався граф Уточкін", — повідомив Bellepona.

"Аплодуємо стоячи і витираємо сльози", — зазначив AndreMelnik.

"Дімон підписун", — додав Євген Лук'янов.

"Краще б ви бухали, більше б користі було", — резюмував користувач із ніком Гренландія.

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