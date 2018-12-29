''Дімон підписун'': у мережі висміяли Медведєва за нові санкції проти України

Нові санкції Росії проти України, які підписав російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, стали об'єктом жартів у мережі.
Зокрема користувачі висміяли уряд РФ і зазначили, що від нових обмежувальних заходів найперше постраждають самі росіяни.
"Бабуся переказала спасибі за +700 рублів до пенсії", — пише у Twitter Denis Krasilnikov.
"Спасибі Дмінтрій Анатолівіч, тепер можна спати спакойна!!!" — іронізує Klaabeer.
"Машина санкцій розбушувалася!" — заявив користувач із ніком Рауль Ріанчо.
"Хоча б із Білоруссю ні с**ться, у мене здоров'я немає вживати вітчизняне імпортозаміщення", — наголосив Opaque sugar.
"Пишіть коректніше: нелегітимна влада в Росії вводить обмеження для населення Росії, у чому сьогодні і розписався граф Уточкін", — повідомив Bellepona.
"Аплодуємо стоячи і витираємо сльози", — зазначив AndreMelnik.
"Дімон підписун", — додав Євген Лук'янов.
"Краще б ви бухали, більше б користі було", — резюмував користувач із ніком Гренландія.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів з Росії та ввізного мита стосовно інших російських товарів.
Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. При цьому також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.
Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торгові контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.
27 грудня Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.
25 грудня РФ розширила список санкцій проти понад 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього у санкційному списку тепер числяться 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше у списку було 322 громадянина України і 68 компаній. Москва пояснила своє рішення реакцією на дії Києва у Керченській протоці.
У відповідь на це Рада національної безпеки і оборони України 26 грудня ввела додаткові санкції проти Росії.
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