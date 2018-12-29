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''Дімон підписун'': у мережі висміяли Медведєва за нові санкції проти України

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Нові санкції Росії проти України, які підписав російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, стали об'єктом жартів у мережі.

Зокрема користувачі висміяли уряд РФ і зазначили, що від нових обмежувальних заходів найперше постраждають самі росіяни.

"Бабуся переказала спасибі за +700 рублів до пенсії", — пише у Twitter Denis Krasilnikov.

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"Спасибі Дмінтрій Анатолівіч, тепер можна спати спакойна!!!" — іронізує Klaabeer.

"Машина санкцій розбушувалася!" — заявив користувач із ніком Рауль Ріанчо.

"Хоча б із Білоруссю ні с**ться, у мене здоров'я немає вживати вітчизняне імпортозаміщення", — наголосив Opaque sugar.

"Пишіть коректніше: нелегітимна влада в Росії вводить обмеження для населення Росії, у чому сьогодні і розписався граф Уточкін", — повідомив Bellepona.

"Аплодуємо стоячи і витираємо сльози", — зазначив AndreMelnik.

"Дімон підписун", — додав Євген Лук'янов.

"Краще б ви бухали, більше б користі було", — резюмував користувач із ніком Гренландія.

''Дімон підписун'': у мережі висміяли Медведєва за нові санкції проти України

''Дімон підписун'': у мережі висміяли Медведєва за нові санкції проти України
''Дімон підписун'': у мережі висміяли Медведєва за нові санкції проти України
''Дімон підписун'': у мережі висміяли Медведєва за нові санкції проти України
''Дімон підписун'': у мережі висміяли Медведєва за нові санкції проти України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів з Росії та ввізного мита стосовно інших російських товарів.

  • Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. При цьому також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.

  • Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торгові контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.

  • 27 грудня Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.

  • 25 грудня РФ розширила список санкцій проти понад 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього у санкційному списку тепер числяться 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше у списку було 322 громадянина України і 68 компаній. Москва пояснила своє рішення реакцією на дії Києва у Керченській протоці.

  • У відповідь на це Рада національної безпеки і оборони України 26 грудня ввела додаткові санкції проти Росії.

''Дімон підписун'': у мережі висміяли Медведєва за нові санкції проти України

Читайте всі новини по темі "Санкції проти українських чиновників" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти українських чиновників
Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
ЭКОНОМИКА 15:24, 29 декабря 2018 Импорт товаров в РФ с Украины, на который введен новый запрет, оценили в $510 млн Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россия в субботу ввела новый заперт на ввоз ряда товаров с Украины, импорт которых в 2018 году оценивается в $510 млн, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития. В министерстве отметили, что общий импорт товаров с Украины в Россию в 2017 году составил $4 млрд 912,1 млн. "Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) с Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около $510 млн", - сообщили в Минэкономразвития (в 2017 году ввоз этих товаров, которые были запрещены сегодняшним постановлением, составил $468,9 млн).
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Подписун-очень метко.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Знаете ли вы, что под новыми санкциями, которые подписал глава российского правительства, стоит подпись «Медведь-шатун»?
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