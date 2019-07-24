Дійшло до Верховного суду: у справі SkyUp трапився новий поворот

У справі про зупинку ліцензії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів позивачка в ухвалі Баришівського районного суду Оксана Пасенко нібито намагається оскаржити апеляцію авіакомпанії.

Зокрема до Касаційного цивільного суду України у складі Верховного суду надійшли одразу дві касаційні скарги від імені Пасенко, передає "Радіо Свобода".

Предметом позову значиться захист прав споживачів та "​припинення дії, яка порушує право та примусове виконання обов’язку в натурі".

Тобто, за словами журналістів, мається на увазі виконання рішення Баришівського суду щодо призупинення ліцензії авіаперевізника.

Водночас представники SkyUp Airlines, що в Київському апеляційному суді оскаржують це рішення, заявили, що скарги – "абсолютно безглузді".

"За інформацією, отриманою з інформаційного центру Касаційного цивільного суду ВС, одна скарга від нібито Пасенко – на ухвалу Київського апеляційного суду про відкриття апеляційного провадження, а друга – на визначення цього ж суду про зупинку справи до моменту розгляду питання щодо відведення судді, яке заявив адвокат Пасенко", – повідомив директор з юридичних питань авіакомпанії Дмитро Толкачов.

"При цьому, на момент подачі скарги дане питання вже було вирішене, відведення задоволене, призначено новий склад суду. Тому, обидві ці касаційні скарги, на нашу думку, абсолютно безглузді", – резюмував він.

У SkyUp Airlines заявили, що скарги – "абсолютно безглузді" Airlines Inform

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про припинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp Airlines.

Пізніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Баришівський суд Київської області не мав права позбавляти ліцензії SkyUp, оскільки це не в його компетенції.

1 липня стало відомо, що мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від нібито свого позову до SkyUp, на підставі якого суд призупинив ліцензію авіакомпанії.

Причиною відмови Пасенко вказала, що ніколи не була клієнткою цього авіаперевізника.

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