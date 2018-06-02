Девальвація і дефолт: Україну попередили про наслідки провалу переговорів з МВФ

Україна в разі відсутності домовленості з Міжнародним валютним фондом про виділення кредитного траншу протягом наступних кількох місяців зіткнеться з ризиком дефолту.

"Програма з МВФ закінчується в березні наступного року, а гроші уряду закінчаться ще раніше. Тому українська влада має всього кілька місяців, щоб домовитися з МВФ і отримати транш", - заявила головний економіст Dragon Capital Олена Білан, передає УНІАН.

В іншому випадку, за її словами, Україні загрожує різка девальвація гривні і невиконання своїх зовнішніх зобов'язань, фактично - дефолт.

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У той же час асоційований професор Каліфорнійського університету в Берклі Юрій Городниченко зазначає, що якщо влада припинить співпрацю з МВФ, але ціни на сировинні товари залишаться високими, то впоратися з борговим навантаженням буде реально.

"У такому випадку, в тому числі використовуючи інструмент урізання бюджетних витрат, впоратися з борговим навантаженням можливо, однак така ситуація не сприятиме прискоренню економічного зростання", - заявив Городниченко.

Однак, якщо переговори з МВФ будуть провалені, а ціни на сировинних ринках продемонструють падіння, то Україні загрожує обвал банківської системи і падіння економіки на 10-15%.

"Останній варіант не є малоймовірним. Тому Україні необхідно боротися за інвестора, зберегти зовнішній ринок і дружити з МВФ", - резюмував Городниченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, програма SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд доларів була прийнята МВФ навесні 2014 року. Україна отримала два транші, після чого кредитування було заморожено.

Навесні 2015 роки її замінила нині діюча програма Фонду з використанням механізму розширеного фінансування (EFF).