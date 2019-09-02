Десятирічний мінімум: Китай рекордно обвалив юань

Центральний банк Китаю у понеділок, 2 вересня, опустив курс своєї національної валюти на 4 пункти – до 7,0883 юаня за долар.

В останній раз так дешево китайська валюта коштувала 13 березня 2008 року – 7,0882 юаня за долар, повідомляють "РІА Новини".

Центробанк на початку серпня вперше після глобальної фінансової кризи встановив середній обмінний курс юаня нижче позначки 7 юанів за долар. З тих пір китайська валюта продовжує слабшати.

При цьому Сполучені Штати звинуватили Китай в маніпулюванні валютним курсом і заявили про намір працювати з Міжнародним валютним фондом для усунення "несправедливої переваги", отриманої Китаєм від ослаблення валюти.

Пекін почав опускати курс юаня на тлі рішення Вашингтона ввести нові мита на китайський експорт обсягом 300 мільярдів доларів. Нові взаємні мита вже набули чинності.

В останній раз так дешево китайська валюта коштувала 13 березня 2008 року

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів митами буде обкладений практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. Так, тарифи покриють весь імпорт у США з Китаю.

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