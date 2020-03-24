Дешева нафта погубить економіку Саудівської Аравії – Bloomberg

Саудівську Аравію і її сусідів можуть чекати серйозні фінансові проблеми через падіння цін на нафту і вже до 2027 року при сьогоднішній вартості нафти золотовалютні резерви країни можуть спорожніти.
Про це написав аналітик Девід Фіклінг у статті на Bloomberg, передають РІА Новини.
Так, за оцінкою Міжнародного валютного фонду (МВФ), якщо нафта буде коштувати від 50 до 55 доларів за барель, то золотовалютні запаси Ер-Ріяда вже у 2024 року скоротяться приблизно до суми п'ятимісячних витрат на імпорт.
Саудівська Аравія підраховує втрати
planeta.press
"Всього через кілька місяців королівство може опинитися в "неймовірній кризі" і змушене буде відмовитися від фіксованого курсу долара, який підтримував глобальну торгівлю нафтою протягом життя цілого покоління", – написав Фіклінг.
За оцінкою аналітика, при вартості нафти у 20 доларів за барель скарбниця шести монархій Перської затоки спорожніє вже у 2027 році. 23 березня в світі оголосили про початок глобальної економічної кризи через уповільнення зростання економіки на тлі зниження ділової активності. Прогнози фахівців на зростання ВВП за підсумками 2020 року варіюються від мінус 2 до плюс 2,7 відсотка. Медіанне значення дорівнює 1,6 відсотка. У МВФ вважають глобальною рецесією ситуацію, коли зростання становить менше 2,5 відсотка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
Агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти марки Brent впаде до $20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $15-16/барель.
Японський банк Mizuho передбачив падіння цін на нафту нижче за нуль. Там вважають, що вільні сховища дуже швидко заповняться і виробникам доведеться доплачувати, щоб десь зберігати сировину.
Вартість бареля нафти марки Brent може впасти нижче за $20 вже в середині квітня, а ціни на WTI можуть опуститися аж до $15-17/бар.
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