Держдума Росії вдалася до хитрощів через санкції США

У Державну думу внесли на розгляд законопроект, згідно з яким позов до російських громадян і компаній, які потрапили під санкції США та інших держав, можна буде подати лише в Росії.

З відповідною ініціативою виступили депутати від "Єдиної Росії", ЛДПР і "Справедливої Росії", повідомляє ТАСС.

"Наразі зазначені громадяни РФ і російські юридичні особи у зв'язку із введенням проти них заходів обмежувального характеру фактично позбавлені можливості захищати свої права в судах іноземних держав, міжнародних організацій або третейських судах, які перебувають поза межами території РФ", – зазначається у пояснювальній записці.

"З метою захисту прав зазначених осіб на повноцінний судовий розгляд законопроектом передбачається, що позов подається до арбітражного суду або суду загальної юрисдикції за місцем їхнього розташування в РФ або за місцем розташування на території РФ їхнього майна", – йдеться у документі.

Депутати від "Єдиної Росії", ЛДПР і "Справедливої РФ" виступили з ініціативою через санкції США

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 лютого США підготували новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку із агресією Кремля у Чорному морі, спрямованою на військові судна України, і втручанням у виборчий процес американців.

Зокрема запропоновано ввести санкції проти російських банків, які підтримують зусилля РФ із підриву демократичних інститутів в інших країнах.

Крім того, сенатори вважають за потрібне ввести санкції, націлені на інвестиції у російські ЗПГ-проекти (зріджений природний газ) поза межами РФ. Також законопроект передбачає санкції, пов'язані з російським суверенним боргом.

3 квітня група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій у середу, 3 квітня, внесла на розгляд Конгресу Сполучених Штатів законопроект, що містить можливість введення жорстких санкцій проти Росії.

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