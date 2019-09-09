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10 вересня • оновлено в 06:44
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Держбюро розслідувань взялося за Волинську митницю через масштабну контрабанду

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Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування за фактом можливого сприяння працівниками Волинської митниці у перевезенні контрабанди на 550 тисяч доларів.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, здійснюють досудове розслідування за фактом можливого сприяння працівниками митного поста Ягодин Волинської митниці Державної фіскальної служби незаконному перевезенню товарів", – йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема поблизу пункту пропуску митного поста силовики затримали автомобіль, в якому громадянин намагався провезти на територію України товар без внесення митних платежів.

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Під час обшуку в автомобілі виявили технічні прилади та пакети з одягом на 550 тисяч доларів.

"Водій автомобіля здійснював перевезення товарів за сприяння посадових осіб митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС України", – зазначили 3 бюро.

Кваліфікація цього факту – зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

ДБР вирішує питання про накладення арешту на вилучене майно; також встановлюються посадові особи ДФС, причетні до незаконного перевезення товару без належного митного оформлення; проводяться невідкладні слідчі дії.

Під час обшуку в автомобілі виявили технічні прилади та пакети з одягом на 550 тисяч доларів

Під час обшуку в автомобілі виявили технічні прилади та пакети з одягом на 550 тисяч доларів

ДБР

Під час обшуку в автомобілі виявили технічні прилади та пакети з одягом на 550 тисяч доларів

Під час обшуку в автомобілі виявили технічні прилади та пакети з одягом на 550 тисяч доларів

ДБР

Під час обшуку в автомобілі виявили технічні прилади та пакети з одягом на 550 тисяч доларів

Під час обшуку в автомобілі виявили технічні прилади та пакети з одягом на 550 тисяч доларів

ДБР

Під час обшуку в автомобілі виявили технічні прилади та пакети з одягом на 550 тисяч доларів

Під час обшуку в автомобілі виявили технічні прилади та пакети з одягом на 550 тисяч доларів

ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський після заслуховування доповідей керівників та виконувачів обов'язків керівників обласних митниць (зокрема Чернівецької, Волинської, Львівської) по боротьбі з контрабандою, порушив питання про їхнє звільнення.

"У нас немає часу... У нас всього п'ять років. Слухайте, це мукання вже ось тут стоїть. Якщо можна, я думаю, що головні труднощі – це люди. У мене до вас прохання: написати заяви про звільнення", – резюмував він.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
розслідування Державне Бюро Розслідувань Державна митна служба України
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