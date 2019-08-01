"Державна зрада": ДБР взялося за посадовців Національного банку

Державне бюро розслідувань відкрило провадження через діяльність посадовців Національного банку України, яка могла підірвати обороноздатність держави.

"За результатами розгляду листа Офісу президента України було зареєстроване кримінальне провадження щодо можливих зловживань службовим становищем посадових осіб НБУ, що могло заподіяти тяжкі наслідки і підірвати обороноздатність держави", – повідомили представники ДБР, передає "Радіо Свобода".

Зокрема, кримінальне провадження відкрите за двома статтями Кримінального кодексу: 364 (зловживання владою або службовим становищем) та 111 (державна зрада).

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Наразі Державне бюро розслідувань не розголошує деталей провадження.

Представники ДБР посилаються на таємницю слідства.

Державне бюро розслідувань відкрило провадження через діяльність посадовців Національного банку України "24 канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань.

ЗМІ писали, що Порошенко був викликаний ще на 17 липня, але адвокат попросив відстрочку, через участь його партії у парламентських виборах.

У зв'язку з цим ДБР знову викликало Порошенка на допит як свідка на 25 липня.

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