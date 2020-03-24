Долари є, черг немає: як виглядають обмінники у Києві. Ексклюзивні фото і відео

Власники пунктів обміну валюти в Києві говорять, що у них вистачає і доларів і євро. Правда, люди в основному валюту не купують, а продають – обмінюють невеликі суми на гривні.

Курс долара в середньому складає 28.10 грн/$ при продажу і 27,70 грн/$ – при покупці установами валюти. Євро – 30,10 грн/євро у продажу і 29,50 грн/євро при купівлі. Про це повідомив журналіст OBOZREVATEL, що обійшов кілька пунктів і відділень банків в Дарницькому і Голосіївському районах. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Обмін валют в Києві

Як повідомив нам власник одного з обмінників, готівкової валюти вистачає. "Люди не купують долар, а навпаки приносять свої заощадження і малими сумами обмінюють на поточні потреби: їжу, пальне", – не на камеру пояснив власник обмінного пункту.

Як переконався журналіст OBOZREVATEL, у звичайному режимі працюють точки і відділення банків у Дарницькому і Голосіївському районах – черг за грошима там немає.

Черг до обмінників нема

"У банках лише поодинокі випадки черг поруч з ПриватБанком. Але люди переважно звертаються з інших питань і черги не до кас", – розповів журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок пандемії коронавірусу в Україні курс долара може злетіти до 30-35 грн/$, а ВВП – впасти на 4-9%.

Раніше стало відомо, що МВФ готовий мобілізувати $1 трлн на кредити для надання допомоги країнам у боротьбі з коронавірусом. Запити, зокрема, отримано від 20 країн.

Україна хоче отримати від МВФ близько $10 млрд, що буде включати $5,5 млрд в рамках трирічної програми і $4,5 млрд допомоги для подолання коронавірусу.

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