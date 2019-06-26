ДБР викрило нову схему у Міноборони: детективи провели обшуки

Працівники Держбюро розслідувань і ГПУ провели близько 40 обшуків у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

Як заявив директор ДБР Роман Труба на брифінгу у Києві, правоохоронці прийшли з обшуками у місця проживання низки посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісні приміщення, передає "Інтерфакс-Україна".

"ДБР разом із Департаментом захисту економіки і Генпрокуратури за місцем проживання посадових осіб Міноборони, комерційних структур, в офісних приміщеннях... У рамках кримінального провадження за фактами закупівель майна за завищеними цінами для Збройних сил", — заявив він.

ЗСУ Укрінформ

За словами директора Бюро, попередня сума збитків, яких зазнало Міноборони внаслідок завищення цін, становить близько 100 млн грн. Зокрема йдеться про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами і 20 тисяч бронежилетів, більша частина з яких не відповідає заявленим характеристикам.

"Три з п'яти бронежилетів прострілюються", — заявив Труба.

Зі свого боку директор теруправління ДБР у Києві Руслан Марчук додав, що бронежилети вилучені на військових складах і вони не надійшли на озброєння української армії. Відповідаючи на запитання про те, хто є виробником цих бронежилетів, Марчук сказав, що поки слідство не може повідомити цю інформацію.

Труба уточнив, що договір на поставку бронежилетів був підписаний на початку цього року. Досудове розслідування проводиться близько двох місяців. Він також повідомив, що в ході обшуків вилучено 11 тисяч бронежилетів.

За словами директора ДБР, до злочинної групи входили посадові особи Міноборони і приватних структур, однак поки підозра нікому не висувалася.

"Усі особи, у яких проводяться обшуки, є свідками. Про підозру я нікому не повідомляв. Процесуального документу наразі проти будь-кого не складено, підозру не висували", — наголосив Труба.

Також директор ДБР відкинув політичну підоснову у справі про закупівлю майна для Міноборони.

"Про яке політичне переслідування можна говорити, коли оперативні заходи проводилися протягом року... жодних політичних намірів у цьому кримінальному провадженні немає", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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