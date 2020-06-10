МВФ уже направив 2,1 млрд доларів Україні: коли отримаємо гроші

Перший транш МВФ обсягом 2,1 млрд доларів в рамках нової програми stand by уже направили Україні. Київ отримає кошти 11 червня 2020 року.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован. Також інформацію опублікувала пресслужба Міністерства фінансів.

"... Рада директорів МВФ затвердила нову програму Stand-by для України. 18 місяців. 5 млрд доларів. Всі кошти спрямовуються до бюджету. Перший транш в 2,1 млрд доларів вже направлений в Україну – буде на рахунках уряду з урахуванням тимчасової різниці і швидкості проходження коштів в міжнародних платіжних системах", – повідомив Рашкован.

При цьому, у Мінфіні додали, що орієнтовна дата отримання траншу - 11 червня.

Відзначається, що загальний обсяг 18-місячної програми - 5 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на держбюджету України.

"Це дасть можливість забезпечити соціальний захист населення, зокрема вжити заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також – забезпечити вчасне здійснення виплат за нашими борговими зобов’язаннями", – сказано в повідомленні.

Після завершення внутрішніх процедур МВФ, пов’язаних із схваленням програми, тексти Листа про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику будуть опубліковані на офіційних сайтах МВФ, Міністерства фінансів України та НБУ.

Відзначимо, що в тексті Листа міститься перелік заходів, які необхідно здійснити України впродовж дії програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада директорів МВФ у вівторок, 9 червня, ухвалила рішення щодо виділення Україні $5 млрд за новою 18-місячною програмою фінансування.

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення по кредиту, зазначивши, що кошти підуть на подолання наслідків коронавірусу.

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