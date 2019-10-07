"Данія – наш!" Експерт розвінчав фейк Росії про газопровід Путіна

Російська Федерація запустила фейкову інформацію про те, що Данія зняла всі заперечення стосовно будівництва "Північного потоку-2".

"Найсмішніше, що ці висновки були зроблені на підставі інтерв'ю "Известиям" глави пресслужби Данського енергетичного агентства Туре Фальбе-Гансена", – пише в блозі OBOZREVATEL військовий експерт Юрій Карін.

Однак, за його словами, Фальбе-Гансен заявив наступне: "Цей процес /дозвіл/ буде завершено, як тільки закінчиться оцінка впливу на довкілля й безпеку. Неможливо сказати, скільки часу це займе. Це залежить, серед іншого, від можливих подальших консультацій з країнами в рамках Конвенції Еспо (вона передбачає, що оцінка впливу на довкілля потенційно небезпечних проєктів має проводитися не тільки всередині держави, а й у сусідніх)".

Карін зазначив, що навіть оператор Nord Stream 2 AG, який займається будівництвом російського газопроводу, не може назвати приблизні терміни ухвалення Данією рішення щодо проєкту.

Експерт додав, що сам сенс будівництва "Північного потоку-2" полягає у створенні маршруту транспортування газу до, а не після завершення дії українсько-російського контракту на його транзит.

"Вирішити питання "у лоб" не вдалося – не хоче "Нафтогаз України" укладати тимчасовий контракт. І перспектив, що погодиться – небагато. Судячи з усього, це і є основною причиною, чому російські спецслужби почали інформаційну спецоперацію "Данія – наш", – резюмував Карін.

Нагадаємо, що спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головна причина — відмова в дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіяни змушені були витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.

Данія зняла політичні заперечення з питання будівництва на її території ділянки газопроводу "Північний потік-2"

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро з кожного. Російська компанія надасть другу половину коштів — 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

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