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7 жовтня • оновлено в 18:06
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"Данія – наш!" Експерт розвінчав фейк Росії про газопровід Путіна

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Російська Федерація запустила фейкову інформацію про те, що Данія зняла всі заперечення стосовно будівництва "Північного потоку-2".

"Найсмішніше, що ці висновки були зроблені на підставі інтерв'ю "Известиям" глави пресслужби Данського енергетичного агентства Туре Фальбе-Гансена", – пише в блозі OBOZREVATEL військовий експерт Юрій Карін.

Однак, за його словами, Фальбе-Гансен заявив наступне: "Цей процес /дозвіл/ буде завершено, як тільки закінчиться оцінка впливу на довкілля й безпеку. Неможливо сказати, скільки часу це займе. Це залежить, серед іншого, від можливих подальших консультацій з країнами в рамках Конвенції Еспо (вона передбачає, що оцінка впливу на довкілля потенційно небезпечних проєктів має проводитися не тільки всередині держави, а й у сусідніх)".

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Карін зазначив, що навіть оператор Nord Stream 2 AG, який займається будівництвом російського газопроводу, не може назвати приблизні терміни ухвалення Данією рішення щодо проєкту.

Експерт додав, що сам сенс будівництва "Північного потоку-2" полягає у створенні маршруту транспортування газу до, а не після завершення дії українсько-російського контракту на його транзит.

"Вирішити питання "у лоб" не вдалося – не хоче "Нафтогаз України" укладати тимчасовий контракт. І перспектив, що погодиться – небагато. Судячи з усього, це і є основною причиною, чому російські спецслужби почали інформаційну спецоперацію "Данія – наш", – резюмував Карін.

Нагадаємо, що спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головна причина — відмова в дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіяни змушені були витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.

Данія зняла політичні заперечення з питання будівництва на її території ділянки газопроводу "Північний потік-2"

Данія зняла політичні заперечення з питання будівництва на її території ділянки газопроводу "Північний потік-2"

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро з кожного. Російська компанія надасть другу половину коштів — 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Північний потік - 2
Особа
Юрій Карін
Місце
Україна
Теги
Північний потік - 2 Новини Росії
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Ни у кого дежавю нет?)))) Точно так же х0хляцкие "эскперды" вещали и про Крымский мост. А потом у бaндер знатно полыхнуло))) Вторая часть готовится видимо?))
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
А хацапье , два дня ранее щерилось и радовалось по поводу "окончания датской блокады". Если хацапия будет вынуждена потратить (из за Дании) лишние миллиарды - это уже хорошо. Просто Wonderful!
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Чорный Сашко,ага вернут,только пуговицу на лбу себе прибей,чтобы губу свою к ней пристёгивать.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Одиозный Сергей, тебе то что, поток один хрен будет построен, а стоимость потом вернут ценами на транспортировку, и скакуасам с этого ничего не обломится )
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Kom AV
Kom AV
Одно не пойму, почему Украина не хочет выполнять пресловутую энергетическую европейскую хартию, она же так хотела присоединиться к ней. Почему не хочет на свободных торгах продавать свои мощности, тем самым нарушая всё что можно, при этом почему то считая себя обиженной. А Дания, что Дания, осталась без транзита, пройдёт газопровод по её экономической зоне, но денег она не получит, в соответствии всё с той же пресловутой хартией...
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Одурэнко Олэся,твоя фамилия говорит сама за себя и как ты её надрыстала.
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Одурэнко Олэся
Одурэнко Олэся
Мартененко Сергей, это и всё ,что ты "умного*смог промычать?
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