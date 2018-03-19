"Дайте грошей": бельгієць вирішив продати ферму в Україні через корупцію

Громадянин Бельгії Бернар Вілем хоче продати свою ферму з виробництва козячого сиру у Львівській області через корупцію в Україні.

"Я побачив велику кількість землі, хороші кліматичні умови і зрозумів, що тут можна займатися аграрним бізнесом. Тоді, у 2000-х роках, ніхто на нього не звертав уваги. Олігархи сміялися, коли йшлося про агроперспективи України. Тепер, через 15 років, ситуація кардинально змінилася. Майже усю землю розподілили між собою олігархи та люди, причетні до влади, які створили агрохолдинги. Спочатку, коли я тільки починав, мені говорили: "Приїжджайте, у вас будуть всі умови!". А потім почалося: дайте грошей на футбольну команду, "треба жити із громадою", - розповів він в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Він зазначив, що однією з головних проблем для ведення бізнесу в Україні є виділення землі. Передача її в оренду проходить непрозоро, так як "все вирішується купкою корумпованих містечкових князьків, а не за законом".

"Оренду земельної ділянки під ОСГ дають за найвищою ставкою, тобто 12%. За законом, податкова ставка має бути від 4 до 12 відсотків. 12 — це під заправками і супермаркетами. Ні, моя дружина орендує під 12 відсотків, тому що вона — дружина іноземця. Хіба це закон? Це — дискримінація", - повідомив бельгієць.

За його словами, продати сімейний бізнес він також вирішив через постанову міської ради про передачу землі сільськогосподарського призначення під будівництво гранітного заводу.

"Неподалік від нас є шматок землі, де від колишніх приміщень залишився лише фундамент та напіврозвалена автовагова. Власник продав це майно людині, яка до фермерства не має ніякого відношення. І оцей чоловік на 18 сотках цієї землі планує будівництво гранітного заводу. Я тут поклав 8 років свого життя, вклав у ферму мільйон євро, влада мені постійно не давала спокою і в результаті вони планують робити у нас під дверима гранітний завод, змінивши призначення сільськогосподарських земель, причому рішення було прийняте, поки народ відпочивав на різдвяні свята", - зазначив він.

Крім того, Вілем повідомив, що на шляху від Львова до Дмитровичів ніде купити якісну сільгосппродукцію. Він також назвав досвід з козячої фермою в Україні невдалим експериментом.

"По трасі до Львова ви не знайдете жодної ферми, де можна купити молока чи пшениці на хліб. Тому що немає ферм. В Україні більше значення мають "варіанти і нюанси", ніж закон. Знайдіть мені хоч одну ферму в Україні, до якої не мають стосунку олігархи, колишні голови колгоспів чи представники влади. Їх немає", - резюмував Вілем.

Пізніше, на сторінці La Ferme d'Elise з'явилося повідомлення, що ферма не закривається.

"Ширяться чутки, що ми закриваємо нашу ферму. Ні, ми не закриваємо й не збираємося цього робити. Працюємо в звичайному режимі, чекаємо на поповнення та на вас в гості. Дякуємо за вашу увагу до нас, підтримку та шанування. На зло всім іншим ми будемо лише процвітати. Все буде добре, бо всі того хочуть", - сказано в повідомленні.

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