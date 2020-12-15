В Україні підскочать тарифи на електроенергію: скільки доведеться платити в 2021-му

В Україні 2021 року підвищать тарифи на електроенергію для населення. Таке рішення вже анонсували в Міненерго. І навіть якщо відомство очолить нова людина, подорожчання неминуче. Зараз у Кабміні є кілька варіантів перерахунку: можуть скасувати пільгову ціну, повністю "відпустити" тарифи або ж на першому етапі обійтися підвищенням вартості струму на 30%.

Про те, як і чому подорожчає електроенергія – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Остаточної версії підвищення на цю мить немає. У Міненерго лише анонсували його, однак проєкт нових цін не опублікували. Є два варіанти:

зовсім скасувати "спеціальні ціни" для населення

підвищити тарифи для населення приблизно на 30%

Якби українці зараз платили за загальними тарифами, то за перші 100 кВт*год електроенергії замість 90 грн віддавали б 243 грн. Щоравда, до тарифу 2,43 грн входить компенсація низьких цін для простих українців. Тому якби скасували зниження вартості в окремих випадках, то загальний тариф був би близько 2,18 грн за кВт*год.

За підвищення цін на 30% у середньому кожен кіловат-година може подорожчати з 1,1 до 1,43 грн. Це менше, ніж при повному скасуванні контрольованих тарифів, але водночас і проблема перехресного субсидування в цьому разі залишиться.

Як розповів OBOZREVATEL співрозмовник у Кабінеті міністрів, є й інший, більш м'який варіант: скасувати знижку на перші 100 кВт*год електроенергії. Зараз за них треба платити 90 копійок, а за кожен наступний кВт*год – уже по 1,68 грн. Якщо таке рішення ухвалять, 150 кВт*год подорожчають з 174 до 252 грн.

"Тариф на газ було легко підняти, тому що зробили це в період низьких ринкових цін. Тобто відразу споживачі не відчули на собі подорожчання. З електроенергією не хотіли порушувати питання до місцевих виборів. Потім почалися дискусії: ну як підняти відразу так різко?" – говорить людина з уряду.

В Україні востаннє тарифи на електроенергію підвищували ще 2017-го, відтоді її ринкова вартість підскочила вдвічі, проте тариф не переглядали. І що довше з цим зволікають, то більше проблем виникає.

Експертка "Опори" Тетяна Бойко пояснює OBOZREVATEL: поки немає конкурентних тарифів, компаніям невигідно продавати електроенергію безпосередньо населенню. "Ціна має бути набагато вища. Є два тарифи й той, який до 90 копійок, навіть транспортування не покриває, не те, щоб компенсувати витрати на виробництво", – впевнена Бойко.

Крім того, відбувається так зване "перехресне субсидування". У кінцевому підсумку все одно доводиться платити пересічним споживачам. Аби "середня" ціна збереглася на рівні собівартості, бізнес змушують переплачувати. Відтак підприємства закладають ці витрати в свої ціни. І платять, зрештою, кінцеві споживачі.

Головне ж – низькими тарифами допомагають не тільки українцям, які потребують підтримки. Нижче собівартості платять і власники величезних особняків, офіційні мільйонери. Виходить, за багатих, як і за бідних, платять усі.

Крім упливу на загальну ситуацію на ринку (як мінімум покращиться становище енергопостачальних компаній), виростуть і суми в платіжках. Якщо ви користуєтеся тільки освітленням і побутовою технікою, ймовірно, подорожчання істотно на вас не відіб'ється. А ось тим, хто опалює будинок електроенергією, доведеться платити значно більше.

Важливо відзначити: навіть якщо зараз відстрочити підвищення, в майбутньому його не уникнути. Собівартість генерації зросла разом із витратами на "транспортування" струму. І за це в будь-якому разі комусь доведеться платити.

Період виборів позаду, тож політична доцільність відіграватиме вже не настільки істотну роль. Ті, кому й зараз бракує грошей на оплату комунальних послуг, і з новими цінами, за субсидування, оплачуватимуть самостійно лише частину комуналки.