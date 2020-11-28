Українцям встановили тарифи на газ на грудень: скільки за місяць заплатить сім'я

В Україні компанія "Нафтогаз" встановила тариф на газ для своїх клієнтів у розмірі 6,33 грн за кубометр. У результаті вартість опалення будинку площею в 70 квадратів становитиме близько 487 грн.

Це випливає з оприлюднених на сайті компанії тарифів. Зокрема, згідно з нормативами, сім'я тільки на приготування їжі витрачає 9,84 куб. м газу на місяць (62,2 грн). Якщо немає гарячого водопостачання, доведеться платити за 16,17 куб. м (102,3 грн). Якщо є газовий котел і плита, згідно з нормативами, сім'я витрачає 31,47 куб. м (199 грн).

Нормативи споживання:

Плита газова за наявності гарячого водопостачання – 3,28 куб. м на людину

Плита газова за відсутності гарячого водопостачання – 5,39 куб. м на людину

Плита газова та газовий водонагрівач – 10,49 куб. м на людину

Індивідуальне опалення – 11 куб. м на квадрат

Водночас на опалення житла за нормативом іде 11 кубів на квадрат. За будинок площею 70 квадратів доведеться за новим тарифом платити 487 грн.

Зазначимо, що із серпня постачальники газу самі формують тариф, орієнтуючись на біржову ціну станом на 25 число кожного місяця. Кабінет міністрів більше не впливає на ціни.

На ринку є десятки різних постачальників, і сім'ї самі можуть вибирати, у кого і за якими цінами купувати. Подорожчання імпортного палива з часом призведе до зростання тарифів у платіжках простих українців.

Зазначимо, як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні ціни на газ зростатимуть до лютого 2021 року. Водночас нині спрогнозувати ціни на блакитне паливо практично неможливо. Про це розповіла аналітикиня "Української енергетичної біржі" Оксана Запорізька. За її оцінками, подорожчання може тривати аж до лютого 2021 року.

"Нині на УЕБ ціни ресурсу жовтня та ресурсу листопада торгуються в схожому ціновому діапазоні – близько 6500 грн за тис. кубометрів із ПДВ. Поки спостерігається динаміка до зростання, але коли буде межа й перехід до зниження, сказати точно неможливо. Орієнтовно це буде в лютому 2021 року", – розповідає Запорізька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Нафтогазі" заявили, що судитимуться з постачальниками через борги за газ, що постачався населенню на умовах ПСО (за цінами, які нижчі, ніж для підприємств). Вони досягли 24 млрд грн.

Кабінет міністрів у середині серпня дозволив вимикати газ. Якщо раніше компанії були зобов'язані постачати газ усім побутовим споживачам і релігійним організаціям на своїй ліцензійній території, то нині цю умову вилучили.