Українців чекають масові перевірки: кого змусять повернути допомогу в бюджет і яку інформацію зберуть

В Україні вдосконалили процедуру перевірки одержувачів соцдопомоги
Перевірку проводитимуть у три етапи, а зайве змусять повернути в бюджет
Єдиний вихід "спати спокійно" – правильно заповнювати декларації й не обманювати державу
В Україні проводитимуть перевірку по-новому.
Міністерство фінансів вдосконалило процедуру перевірки одержувачів соцдопомоги. Для цього створили спеціальну платформу. Крім того, з 2020 року запустили триетапну процедуру верифікації, а бюджет на субсидії значно урізали.
Про те, як і хто перевірятиме українців, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
В Україні ще торік ухвалили закон, який розділив процес верифікації на три етапи. Перший – ще до призначення допомоги. Йдеться про будь-які виплати з державного бюджету: пенсії, допомоги, субсидії і т.д.
Днями в Міністерстві фінансів відзвітували: створили спеціальну платформу, яка дає змогу проводити перевірку відразу під час подання заявки. Як це відбуватиметься на практиці? Українець, наприклад, приходить до органу соцзахисту оформляти субсидію.
Чиновник приймає документи і робить заявку в інформаційну платформу. Та в режимі реального часу зіставляє всі отримані дані, "витягує" інформацію з різних реєстрів.
"Архітектура інформаційно-аналітичної платформи, побудована на базі сучасних технологій, може забезпечити одночасну обробку 3500 запитів на перевірку інформації, що дає змогу використовувати це програмне рішення держорганами під час призначення виплати", – пояснили в Міністерстві фінансів.
У коментарі OBOZREVATEL у відомстві додали: кардинально перевірка не змінилася, вона проводилася і раніше, а почали "обчислювати порушників" ще з 2016-го. Зараз же "прослизнути" недобросовісному українцеві буде складніше.
Нові правила перевірки працюють із початку цього року. Ще в грудні 2019-го парламентарії з ініціативи "Слуги народу" ухвалили Закон "Про верифікацію і моніторинг державних виплат". Документ розробляв Мінфін ще за часів минулої влади, але тоді не вистачило політичної волі його ухвалити.
Юрист Олександр Плахотник пояснює OBOZREVATEL: практика триетапної перевірки є в більшості розвинених країн. Україна фактично виконала міжнародні рекомендації (наприклад, умови меморандуму з МВФ).
Комітет ВР підтримав зменшення субсидій на комуналку
"У нас зараз відсутня відповідальність за надання недостовірних даних. Єдине, що зараз можуть зробити і роблять, – через суд зобов'язують стягнути зайво виплачені кошти. Судячи з реєстру судових рішень, у першу чергу це стосується субсидіантів", – говорить Плахотник. Справді, судячи зі статистики Мінфіну, найбільша кількість порушників серед тих, хто отримує допомогу на оплату комуналки.
Отже, є три етапи перевірки:
перед призначенням виплати;
під час отримання виплати;
протягом трьох років після скасування виплати.
Найбільше сумнівів викликає останній пункт. Деякі дані, наприклад про склад сім'ї, можуть з'ясувати із запізненням. Тому закон прописаний так, що перевіряти можна і після скасування виплати.
У пресслужбі Міністерства соціальної політики розповідають: перевірку проводить не їхнє відомство, а опісля Міністерство фінансів надсилає свої рекомендації. Наприклад, скасувати стільки-то субсидій за такими от адресами.
"У разі наявності помилки або невідповідності в базах даних ніхто скасовувати виплату не буде. Після верифікації проходить другий етап перевірки. Якщо знайшли якусь підозру або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після цього ухвалюють рішення", – розповідають OBOZREVATEL у Мінсоці.
На кожного одержувача виплати зберуть таку інформацію:
про зареєстровані автомобілі, мотоцикли та інші транспортні засоби;
реквізити документів, виданих особі, а також документів, на підставі яких видано такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб'єкт, що видав документ, термін дії документа), викрадених (втрачених) документів, місця проживання;
чи є в списках осіб, які порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила в контрольних пунктах в'їзду-виїзду
митне оформлення ввезених на митну територію України транспортних засобів, їхніх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;
виписки з бюджетних рахунків для зарахування надходжень зі сплати особою штрафу за вчинення кримінального або адміністративного порушення;
про джерела доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або здійснення незалежної професійної діяльності.
Якщо йдеться, наприклад, про субсидії, то орган соцзахисту зажадає повернути кожну незаконно виплачену копійку в бюджет. Якщо відмовитися, то подадуть у суд. І, як показує судова практика, служителі Феміди займають сторону держави та зобов'язують повернути не тільки субсидію, але і відшкодувати витрати на судові тяжби. А це додатково ще кілька тисяч гривень.
Будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити. Навіть якщо ви отримуєте весь дохід у тіні, вибіркова перевірка може вказати на ознаки наявності такого доходу. Єдиний варіант – чесно заповнити декларацію.
Субсидія сплачується з податків усіх українців. І якщо ви не маєте потреби в допомозі, у вас є гроші на покупки на суму від 50 тис. грн, на автомобілі та інші транспортні засоби, не варто просити і допомоги з бюджету.
є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;
машина віком до 5 років;
зробили покупку на суму від 50 тис. грн;
останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості;
є заборгованість за комунальними платежами.
"З травня справді робиться запит на кожне підприємство-постачальника послуг і аналізується, чи платив пільговик, який отримував готівку, свої комунальні послуги. Якщо він це робив справно, то він надалі отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то ухвалюється рішення про переведення надання цієї пільги в безготівкову форму. Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість звернутися із заявою та знову повернути готівкову форму", – пояснив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.
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