Українців чекають масові перевірки: кого змусять повернути допомогу в бюджет і яку інформацію зберуть

Міністерство фінансів вдосконалило процедуру перевірки одержувачів соцдопомоги. Для цього створили спеціальну платформу. Крім того, з 2020 року запустили триетапну процедуру верифікації, а бюджет на субсидії значно урізали.

Про те, як і хто перевірятиме українців, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що змінилося?

В Україні ще торік ухвалили закон, який розділив процес верифікації на три етапи. Перший – ще до призначення допомоги. Йдеться про будь-які виплати з державного бюджету: пенсії, допомоги, субсидії і т.д.

Днями в Міністерстві фінансів відзвітували: створили спеціальну платформу, яка дає змогу проводити перевірку відразу під час подання заявки. Як це відбуватиметься на практиці? Українець, наприклад, приходить до органу соцзахисту оформляти субсидію.

Чиновник приймає документи і робить заявку в інформаційну платформу. Та в режимі реального часу зіставляє всі отримані дані, "витягує" інформацію з різних реєстрів.

"Архітектура інформаційно-аналітичної платформи, побудована на базі сучасних технологій, може забезпечити одночасну обробку 3500 запитів на перевірку інформації, що дає змогу використовувати це програмне рішення держорганами під час призначення виплати", – пояснили в Міністерстві фінансів.

У коментарі OBOZREVATEL у відомстві додали: кардинально перевірка не змінилася, вона проводилася і раніше, а почали "обчислювати порушників" ще з 2016-го. Зараз же "прослизнути" недобросовісному українцеві буде складніше.

Як проводять перевірку?

Нові правила перевірки працюють із початку цього року. Ще в грудні 2019-го парламентарії з ініціативи "Слуги народу" ухвалили Закон "Про верифікацію і моніторинг державних виплат". Документ розробляв Мінфін ще за часів минулої влади, але тоді не вистачило політичної волі його ухвалити.

Юрист Олександр Плахотник пояснює OBOZREVATEL: практика триетапної перевірки є в більшості розвинених країн. Україна фактично виконала міжнародні рекомендації (наприклад, умови меморандуму з МВФ).

Комітет ВР підтримав зменшення субсидій на комуналку

"У нас зараз відсутня відповідальність за надання недостовірних даних. Єдине, що зараз можуть зробити і роблять, – через суд зобов'язують стягнути зайво виплачені кошти. Судячи з реєстру судових рішень, у першу чергу це стосується субсидіантів", – говорить Плахотник. Справді, судячи зі статистики Мінфіну, найбільша кількість порушників серед тих, хто отримує допомогу на оплату комуналки.

Отже, є три етапи перевірки:

перед призначенням виплати;

під час отримання виплати;

протягом трьох років після скасування виплати.

Найбільше сумнівів викликає останній пункт. Деякі дані, наприклад про склад сім'ї, можуть з'ясувати із запізненням. Тому закон прописаний так, що перевіряти можна і після скасування виплати.

Яку інформацію про мене дізнаються?

У пресслужбі Міністерства соціальної політики розповідають: перевірку проводить не їхнє відомство, а опісля Міністерство фінансів надсилає свої рекомендації. Наприклад, скасувати стільки-то субсидій за такими от адресами.

"У разі наявності помилки або невідповідності в базах даних ніхто скасовувати виплату не буде. Після верифікації проходить другий етап перевірки. Якщо знайшли якусь підозру або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після цього ухвалюють рішення", – розповідають OBOZREVATEL у Мінсоці.

На кожного одержувача виплати зберуть таку інформацію:

про зареєстровані автомобілі, мотоцикли та інші транспортні засоби;

реквізити документів, виданих особі, а також документів, на підставі яких видано такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб'єкт, що видав документ, термін дії документа), викрадених (втрачених) документів, місця проживання;

чи є в списках осіб, які порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила в контрольних пунктах в'їзду-виїзду

митне оформлення ввезених на митну територію України транспортних засобів, їхніх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

виписки з бюджетних рахунків для зарахування надходжень зі сплати особою штрафу за вчинення кримінального або адміністративного порушення;

про джерела доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або здійснення незалежної професійної діяльності.

Що буде, якщо я порушив?

Якщо йдеться, наприклад, про субсидії, то орган соцзахисту зажадає повернути кожну незаконно виплачену копійку в бюджет. Якщо відмовитися, то подадуть у суд. І, як показує судова практика, служителі Феміди займають сторону держави та зобов'язують повернути не тільки субсидію, але і відшкодувати витрати на судові тяжби. А це додатково ще кілька тисяч гривень.

Будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити. Навіть якщо ви отримуєте весь дохід у тіні, вибіркова перевірка може вказати на ознаки наявності такого доходу. Єдиний варіант – чесно заповнити декларацію.

Субсидія сплачується з податків усіх українців. І якщо ви не маєте потреби в допомозі, у вас є гроші на покупки на суму від 50 тис. грн, на автомобілі та інші транспортні засоби, не варто просити і допомоги з бюджету.

є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості;

є заборгованість за комунальними платежами.

"З травня справді робиться запит на кожне підприємство-постачальника послуг і аналізується, чи платив пільговик, який отримував готівку, свої комунальні послуги. Якщо він це робив справно, то він надалі отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то ухвалюється рішення про переведення надання цієї пільги в безготівкову форму. Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість звернутися із заявою та знову повернути готівкову форму", – пояснив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

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