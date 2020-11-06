Споживачі природного газу скаржаться на відсутність 'газового коду' в платіжках від облгазу

Споживачі природного газу скаржаться на те, що в їхніх рахунках від облгазу не вказано ЕІС-код споживача.

Звернення зі скаргами почали знову надходити до інформаційно-консультаційного центру "ГазПравда". Повідомлення про це з’явилося на їхньому сайті в четвер, 5 листопада.

Як зазначається, станом на сьогодні зафіксовано, що рахунки від "Київоблгазу", "Вінницягазу", "Житомиргазу", "Волиньгазу", "Рівнегазу", "Донецькоблгазу" не містять "газового коду" споживача, який украй потрібний для того, щоб змінити постачальника.

"Як дізнатися ЕІС-код? На рахунку за газ він відсутній, на сайті в особистому кабінеті "Донецькоблгаз" також", – висловив своє занепокоєння Віктор із Краматорська.

Про те саме написав ще один споживач – Віктор із Житомирщини: "У рахунку за доставку газу за жовтень від "Житомиргазу" знову немає ЕІС-коду. Де мені знайти цей код? Хочу змінити постачальника газу, який пропонує нижчу ціну, а без коду це неможливо".

У "ГазПравді" розповіли, що проблема з відсутністю "газових кодів" у платіжках не є чимось новим. Через це регулятор (НКРЕКП) зобов'язав усіх операторів газорозподільних мереж (облгази) постановою № 1661 від 26.08.2020 року зазначати EIC-код споживача в електронному кабінеті та платіжці: "… на постійній основі в особистих кабінетах (за наявності) та щомісячно в платіжному документі побутового споживача зазначає його EIC-код (за наявності) його точки комерційного обліку".

"Інформація про ЕІС-код зазначається в заяві-приєднання до договорів із розподілу та постачання природного газу. Проте не у всіх споживачів такі договори наявні. Споживачу, який не знайшов свого ЕІС-коду у платіжці від облгазу та в особистому кабінеті, потрібно звернутися на гарячу лінію облгазу та попросити надати ЕІС-код. Якщо ж облгаз не надасть інформації про ЕІС-код споживача, варто надіслати письмову претензію облгазу, а також скаргу до національного регулятора – НКРЕКП", – радять фахівці інформаційно-консультаційного центру "ГазПравда".

Тим часом облгаззбути, афілійовані з облгазами, намагаються скасувати вимогу публікації ЕІС-кодів через суд. Так, в окружному адміністративному суді м. Києва відкрито провадження в адміністративній справі № 640/24960/20 за позовом ТОВ "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ" до НКРЕКП про визнання протиправною та нечинною постанови НКРЕКП від 26.08.2020 № 1611 "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП" з моменту її прийняття.

Зазначимо, що ЕІС-код (Energy Identification Code) – це ідентифікаційний код споживача/газового лічильника споживача, що являє собою 16 алфавітно-цифрових символів. Завдяки ЕІС-кодам здійснюється електронний обмін даними між суб’єктами ринку природного газу. ЕІС-код безплатно надає споживачу облгаз (оператор ГРМ) під час під’єднання до "труби". Потім оператор ГРМ вносить цей код споживача у власну базу даних і передає ці дані оператору ГТС.

Наявність ЕІС-коду дає змогу споживачу швидко змінити постачальника газу. У разі згоди надавати послуги новому клієнтові постачальник подає запит в електронну систему оператора ГТС і закріплює цього споживача у своєму реєстрі. А система повідомляє попереднього постачальника про від’єднання цього споживача з його реєстру.