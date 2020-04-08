Білорусь відмовилася від транзиту газу через Україну: стало відомо про зв'язок з "Газпромом"

Білорусь не зацікавлена в імпорті та експорті газу в Україну оскільки білоруським оператором ГТС є компанія "Газпром трансгаз Білорусь", власники якої знаходяться в Росії.
Про це заявив глава оператора ГТС Сергій Макогон в інтерв'ю LIGA.net.
"Ми відправили ще раз листи з пропозиціями про співпрацю, але відповіді не отримали. Білоруським оператором ГТС є компанія "Газпром трансгаз Білорусь". Власник цієї компанії – російський "Газпром", тому їм не цікаво імпортувати європейський газ у Білорусь", – розповів він.
ГТС України
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За його словами, схожа ситуація і з Молдовою. Там 60% "Молдовагаз" контролює "Газпром". Тому Кишинів змушений закачувати газ за невигідними для себе цінами.
"Ми вважали, якби Молдова купувала у європейців газ, і поставляла його через українську територію, їм би цей газ обходився по $134 за куб. Так, вони б заощадили $40 на кожному кубі. У Росії вони закуповують газ по $174 за один кубометр. Фактично вони могли б зараз економити по $10 млн на місяць, якби купували газ у Європі і імпортували його через Україну", – підкреслив Макогон.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
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