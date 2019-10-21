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21 жовтня • оновлено в 15:44
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Чоловік Гонтаревої приховав від поліції розмір збитків через підпал будинку

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Чоловік колишньої глави Національного банку Валерії Гонтаревої – Олег – не надав поліції інформацію про суму збитків, завданих внаслідок підпалу будинку на Київщині.

"Суми збитку власник будинку нам не надав", – повідомив спікер поліції Микола Жукович у коментарі "Українським Новинам".

За його словами, поліції також невідомий збиток, завданий родині Гонтаревої у результаті пожежі.

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Жукович зазначив, що поліція продовжує розслідування підпалу, підозрювані поки не встановлені.

Чоловік колишньої глави НБУ не надав поліції інформацію про суму збитків, завданих внаслідок підпалу будинку

Чоловік колишньої глави НБУ не надав поліції інформацію про суму збитків, завданих внаслідок підпалу будинку

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
"Все украдено до нас"
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0
1
Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
какие убытки, все вывезли до пожара
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