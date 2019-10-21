Чоловік Гонтаревої приховав від поліції розмір збитків через підпал будинку

Чоловік колишньої глави Національного банку Валерії Гонтаревої – Олег – не надав поліції інформацію про суму збитків, завданих внаслідок підпалу будинку на Київщині.
"Суми збитку власник будинку нам не надав", – повідомив спікер поліції Микола Жукович у коментарі "Українським Новинам".
За його словами, поліції також невідомий збиток, завданий родині Гонтаревої у результаті пожежі.
Жукович зазначив, що поліція продовжує розслідування підпалу, підозрювані поки не встановлені.
Чоловік колишньої глави НБУ не надав поліції інформацію про суму збитків, завданих внаслідок підпалу будинку
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У серпні Гонтареву збила машина у Лондоні. У неї діагностували переломи кісток ступні.
Пізніше у мережі з'явилися фото і відео з лікарняної палати з постраждалою Гонтаревою.
Крім того, невідомі у ніч на 5 вересня спалили автомобіль, зареєстрований на невістку Гонтаревої.
17 вересня у селі Гореничі під Києвом невідомі спалили будинок Гонтаревої.
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