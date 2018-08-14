Лоукостери в Україні: у Мінінфраструктури озвучили вигоду

Ірландський лоукостер Ryanair до 2019 року планує запустити рейси ще у п'яти містах України. Захід такої авіакомпанії на український ринок може підвищити інвестиційну привабливість держави.

Про це в ефірі ObozTV розповів заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктор Довгань. На його думку, робота подібних компаній всередині країни є важливим KPI-показником.

"Я думаю, що Ryanair - це історія успіху. Це не тільки питання дешевих перельотів, це взагалі індикатив для іноземців. Тому що іноземець дивиться на Україну і каже: ага, у вас є Ryanair, у вас є IKEA, отже я теж зможу там інвестувати", - сказав Довгань.

Таку зацікавленість європейських авіакомпаній Україною заступник міністра пояснив тим, що два роки тому Міністерство інфраструктури вирішило в односторонньому порядку "відкрити небо" з ЄС.

"Цей договір парафований, але не підписаний. Ми взяли для себе план підготовки до "відкритого неба", до спільного авіаційного простору, і на двосторонньому рівні з країнами відкриваємо. Тому зараз у нас залишилося чотири країни з 28 країн-членів ЄС, де у нас не зняті обмеження. Відповідно і заходять нові оператори", - уточнив він.

Зрозуміло, що проблем уникнути не вдасться, вважає Довгань, вказуючи на те, що авіація стає дешевшою, мобільнішою і рухається в бік мережевих перевізників, лоукостів.

"Будуть і страйки, будуть переноси рейсів, як ми це бачимо і в Україні. Але для цього має бути регулятор, мають бути чіткі правила гри, має бути система компенсації пасажиру, що не завжди працює в Україні, має бути чітка система штрафів Державіаслужби", - резюмував заступник міністра.

Раніше у ефірі ObozTV керівник комітету авіаційного транспорту експертної ради Мінінфраструктури Богдан Долінце розповів про те, що крім Ryanair Україною зацікавилися й інші компанії-лоукостери.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.