Чим насправді годували в столовках СРСР: блогер привідкрив реалії

У радянських їдальнях крали багато продуктів, тому багато страв виходили зовсім не такими, як того вимагає рецептура.

Про це написав у своєму блозі Максим Мирович. На його думку, в дійсності радянське громадське харчування являв собою досить жалюгідне видовище.

Чому радянське громадське харчування було таким поганим?

Блогер зазначає, що люди, що були задіяні в системі громадського харчування, жодним чином не були зацікавлені в якісних результатах своєї праці – в СРСР не існувало приватного бізнесу, а значить, не існувало і конкуренції.

"Держава була монополістом у системі громадського харчування, а значить – хочеш не хочеш, а пообідаєш в "Столовій №3", якщо сильно припре, альтернативних варіантів було небагато, а такого, щоб заклад раптом втратив клієнтів і збанкрутував через низьку якість сервісу, просто бути не могло з означених вище причин", – сказано в блозі.

Їдальня СРСР

Другим фактором низької якості радянського громадського харчування блогер назвав загальну бідність і дефіцит. "Усі верстви радянського суспільства були пронизані низовою корупцією, і ті, хто мав доступ до розподілу хоч якогось ресурсу (продукти харчування, взуття, одяг, паливо, будматеріали) майже автоматично ставали корупціонерами і дрібними злодюжками... Через таке дрібне злодійство ті страви, які спочатку повинні були бути непоганими, перетворювалися в щось дуже умовно їстівне – на зразок котлет, в фарші яких було менше половини м'яса, сметани, розведеної до рівня густого кефіру, чаю з "гомеопатичною присутністю" самого чаю і так далі", – прояснив Мирович.

Супи

Блогер нагадав, що "чисто радянськими" супами були щі з кислої капусти, червоний борщ, розсольник, суп гороховий, а також молочний суп з рисом або вермішеллю. Ще були бульйони з вермішеллю і фрикадельками і солянка.

їдальня СРСР

"З дитинства мені запам'яталося те, що радянські щі з кислої капусти були моторошною гидотою і кислятиною, що не йде ні в яке порівняння з справжніми домашніми щами на кісточці, а ось червоний борщ і гороховий суп зрідка було можна їсти... часто на етапі приготування з супів крали м'ясо, замінюючи його на "армійський" комбіжир, який був практично безкоштовним. З плюсів – порції були більшими", – написав Мирович.

Другі гарячі страви

"Практично всі радянські котлети від Гродного до Владивостока їсти було неможливо – це були жирні сухарі, змішані з приблизно 30-40% жилавого фаршу і за три метри пахли часником. За словами працівників громадського харчування тих років, часник додавали в особливо великих кількостях в той фарш, який вже починав псуватися – щоб приховати запах несвіжого м'яса. Були ще "шніцелі", які відрізнялися від котлет лише більш плоскою формою", – сказано в блозі.

Блогер зазначив, що у великих містах з котлет можна було їсти тільки "котлети по-київськи", які готувалися із цільного курячого м'яса і подавалися на кісточці, але це блюдо було доступно лише в ресторанах.

їдальня СРСР

"Зауваження на рахунок фаршу в повній мірі стосується і радянських пельменів – дуже рідко можна було спробувати щось дійсно варте уваги, пельмені були рідко схожі на домашні. До речі, саме з причини крадіжки і бідності, в радянських їдальнях можна було рідко зустріти страви з цільного м'яса, на зразок гуляшу або стейка, зустрічалися хіба що відбивні котлети, які для збільшення ваги рясно викачувалися в сухарях. Були ще такі "рибні котлети", які готувалися з дешевого рибного фаршу, чомусь майже завжди гірчили і були напхані уламками рибних кісточок", – сказано в блозі.

Гарніри

Як правило, в їдальнях подавали каші, гарніри і пюре.

"Каші нерідко розварювалися до стану клейстеру, в такому ж вигляді подавалися і макарони. Пюре – то була окрема тема, бачили коли-небудь, як в радянських їдальнях чистять картоплю? Я бачив і навіть чистив – в дев'яності роки в літньому таборі, допомагаючи на кухні (був у нас такий день там, працювали за "гроші-фантики"). Кухня була побудована приблизно в 60-70-і роки, і для чищення картоплі там застосовувалася така машина, що нагадувала фарбовану в блакитний колір піч-буржуйку. Всередині був електромотор, картоплю засипали зверху, після чого електродвигун вмикався, картоплю оббивали всередині об стінки і вона вилітала з надзвуковою швидкістю (умовно почищеною) з віконця внизу машини", – написав блогер.

За його словами, після такої "процедури" картопля була м'ятою і мокрою, і ні на що, крім пюре, не годилася.

їдальня СРСР

"Втім, на пюре вона годилася теж вельми умовно. Загалом, саме з цієї причини в радянських їдальнях не було розсипчастої і смачної картоплі, а було противне пюре "з вічками". ... в СРСР не вміли варити рис, нагріваючи його кілька разів, від чого навіть спочатку непоганий рис розтріскувався і перетворювався в кашу ", – пояснив Мирович.

Салати/овочі

"Через відсутність в СРСР більш-менш пристойного виробництва свіжих овочів (70% якого – це якісні технології збереження і транспортування продуктів), найчастіше радянські салати являли собою "оселедець під шубою" і "радянський олів'є" з підземних овочів. Загалом, багато вареної картоплі, буряка і зеленого горошку, багато майонезу і мало користі. Масово був поширений і вінегрет, який представляв собою суміш вареного буряка, картоплі, солоних огірків, моркви і цибулі, заправленої олією і оцтом", – сказано в блозі.

їдальня СРСР

Мирович повідомив, що в кращому випадку в їдальні можна було натрапити на якусь шинковану капусту або морквину під назвою "салат вітамінний". Що стосується салатів зі свіжих огірків, помідорів і зеленого салату – то вони зустрічалися ще рідше.

Напої

"Радянський чай варився в величезній каструлі-баку, після чого розливався ополоником по склянках, приблизно так само варилася і кава. Замість кави, до речі, був досить сильно поширений т.зв. "кавовий напій", що готується з цикорію. Думаю, не варто писати про те, що і чай, і каву вельми сильно розбавляли водою. З компотів були поширені яблучний, а також компот із сухофруктів", – написав Мирович.

Були ще десерти, але вони були поширені не дуже масово і в "класичному" радянському обіді брали участь рідко. Обід зазвичай складався з супу, другого (гаряче + гарнір), зрідка салату і якого-небудь напою.

Обід в СРСР

Загалом, як бачите, "асортимент" радянських їдалень був вельми убогим, які не мають нічого спільного з сучасною системою громадського харчування, в якій є і нормальні салатики, і нормальні м'ясні/рибні страви, і хороші десерти.

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