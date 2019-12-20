Заполоняє місто нелегальними забудовами: як корупція в ДАБІ знищує Україну

Профільне Міністерство розвитку громад та територій на чолі з Альоною Бабак продовжує курс попередників та закриває очі на безлад та корупцію в Державній архітектурно-будівельній інспекції. За певними данними, міністерка обрала своїм фаворитом екс-очільника Держархбудінспекції Олексія Кудрявцева. Останній зокрема, здійснює шалені спроби надягти маску реформатора, попри численні публікації в ЗМІ про його схеми, створені за багаторічну каденцію.

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Наслідком цього, є провальний конкурс на голову ДАБІ та покладання обов’язків на Олександра Строкача, якого називають яскравим представником корупційного угруповання колишнього очільника органу Кудрявцева. За певними данними, він багато років контролює діяльність державного органу.

Придивимось ближче до команди Кудрявцева яка продовжує працювати в регіонах.

В Одеській області в.о. голови ДАБІ Олександр Строкач відновив на посаді найбільш одіозного директора Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області – Василя Буюклі. Який отримав цю посаду не маючи, ні фахової освіти, ні досвіду керівництва, як свого часу і сам Кудрявцев. Принаймні на відміну від останнього, в Буюклі є справжній диплом про освіту. Його називають виходцем з так званого відділу К СБУ. Тих самих борців з корупцією, статки більшості яких, вже перебільшують статки тих самих корупціонерів.

За деякими данними, в корупційному харчовому ланцюзі наразі відбувається боротьба за першість. І Василь нібито вирішив по-своєрідному цим скористатись. Як відомо, він почав наповнювати регіон проблемними забудовами за досить невеличкий гешефт.

Як приклад, село Крижанівка, а фактично давно вже один з районів міста Одеси, розташоване на березі Чорного моря є досить привабливим для забудовників.

Саме в цьому селі вдалося збудувати ЖК "Мікрорайон Якоря". На сайті, можна здійснити 3D тур по затишному комплексу. Крім того, знаходимо інформацію про два будинки, яка здані в експлуатацію, третій – на стадії передачі квартир, а четвертий – будується.

Свого часу Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області внаслідок виявлених порушень будівельні роботи зупинено, а реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт скасовано у 2017 році.

Крім того, були скасовані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, виданих відділом містобудування Лиманської районної державної адміністрації на вказаний об’єкт.

Про цей об’єкт та його забудовника свого часу вже повідомляли ЗМІ. Забудовник Ігор Курілко з метою здобуття надприбутку побудував ЖК "Мікрорайон Якоря" на земельній ділянці, відведеній під дитячий сад.

Раніше цей забудовник засвітився в афері з ЖК "Європейський", який був побудований всього лише на половину і у зв'язку з цим не зданий в експлуатацію. Пізніше з'ясувалося, що Курілко провернув фіктивне банкротство компанії-забудовника. Вкрадено біля 5 мільйонів доларів США – про таке йдеться на порталі Антикор.

Повідомлялось також, будівельний бізнесмен Ігор Курілко сфальсифікував ліцензію на розробку проектної документації.

За даними ЗМІ, замість усунення порушень та виправлення документації, забудовник скористувався загальновідомою схемою "чорних реєстраторів" та оформив право власності на об’єкт незавершеного будівництва на новостворену юридичну особу ТОВ "Якоря Ріелт". (спір щодо права власності на об’єкт незавершеного будівництва на підставі фіктивного договору купівлі-продажу "штучно" виник між юридичними особами, у яких спільні засновники).

Будинки ЖК Якоря в експлуатацію не вводились, що унеможливлює реєстрацію права власності на цокольні поверхи та здійснення реконструкції.

Але що відбулось далі? Чи здійснив Департамент Держархбудінспекції в Одеській області свої повноваження по перевірці припису про зупиненню будівельних робіт? І хто має нести відповідальність за інвесторів, котрі за своєю необізнаністю, все ж таки вклали кошти у ЖК Якоря? В ЖК, який з 2017 року не мав жодних прав продовжувати будівництво. Чи може добились від забудовника усунення порушень при будівництві та виправлення містобудівної документації?

Навпаки, новий очільник Одеської обласної ДАБІ вирішив діяти на користь забудовника, та дозволив видати дозвіл на реконструкцію приміщень цокольного поверху в 4-х секційному 5-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку.

І це після того, як 20.06.2019 центральним апаратом ДАБІ після перевірки було анульовано дозвіл на виконання будівельних робіт від 08.11.2018 № ІУ 112183120354, враховуючи, що будівництво цього об’єкту здійснюється на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети та з відхиленням від затверджених проектних рішень.

Такого нехтування містобудівним законодавством не було навіть при "злочинних регіоналах". Як вже кажуть в Одесі, про керівників обласного ДАБІ "кожен наступний, гірше попереднього".

Дешева корупція місцевих посадовців дозволяє уникати витрат на усунення порушень та оптимізувати витрати на будівництво зневажаючи вимогами щодо якості та безпеки житла. Збереження такого стану справ на руку недоброчесним забудовникам, які лобіюють призначення лояльних посадовців на ключові посади. Нехтуючи суспільними інтересами вони намагаються будь-яким шляхом реалізувати свій бізнес-план ігноруючи містобудівні норми.

З такими посадовцями як Буюклі, Строкач, Кудрявцев та Бабак – інвестори та мешканці залишаються в зоні ризику без дієвого механізму захисту своїх прав. Тоді з’являється понаднормова поверховість, забудова неналежних ділянок, спотворення містобудівного середовища. Бетонні лабіринти без зелених зон, шкіл, садочків та лікарень, а на додачу ще й транспортні затори на вулицях, які не розраховані на таку фактичну щільність нових мешканців.

Виходить так, що Альона Бабак це єдина Міністерка, якій не вдалось впоратись з одним лише органом в її відомстві. Всі інші спроміглись замінити керівництво, вірно визначити пріоритети та розпочати дієві реформи.

Міністерка навіть прогледила падіння піраміди "Укрбуда". Це один з найбільших системних забудовників Києва.

Справа дійшла до того, що президент України був вимушений втрутитись в ситуацію замість Альони Бабак. Володимир Зеленський зазначив, що проблема заморозки будівництва житлових комплексів корпорації "Укрбуд" буде вирішена і гарантував, що ці об'єкти добудує компанія "Київміськбуд".

На останок нагадаємо Бабак та іншим. За Конституцією України - Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Людини, а не забудовників та посадовців, які заробляють надприбутки за рахунок громадян.

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