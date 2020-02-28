Спалах нового коронавірусу COVID-19 в Італії і карантинний режим "вдарили" по сільському господарству країни.

Як пише La Repubblica, це пов'язано з різким зменшенням кількості трудових мігрантів. Побоюючись зараження або того, що вони більше не зможуть повернутися додому в зв'язку з ймовірними обмеженнями в пересуванні, іноземці покинули італійські виробництва.

За даними асоціації Coldiretti, заробітчани, які приїжджали на сільськогосподарські сезонні роботи до Італії, забезпечували близько 27% від загальної кількості робочих днів, необхідних для сектора. Щороку країна приймала більше 370 тисяч постійних працівників з-за кордону.

Новини У ВООЗ заявили про розробку 20 вакцин від коронавірусу

Коронавірус в Італії Колаж

При цьому Болгарія, Польща і Румунія вже наклали обмеження на своїх громадян, працевлаштованих у північних регіонах Італії. Людям рекомендували покинути країну.

Болгарія, зокрема, зобов'язала всіх приїжджих з Італії (з симптомами і без) заповнювати анкету в присутності інспектора охорони здоров'я з подальшим спостереженням на карантині.

Згідно з аналізом Coldiretti, співтовариство сільськогосподарських іноземних робітників в Італії нараховує понад 107,5 тис. румунів, 35 тис. марокканців, 34 тис. громадян Індії, 32 тис. громадян Албанії, 14 тис. жителів Сенегалу, по 13 тис. громадян Польщі та Тунісу, близько 11 тис. громадян Болгарії, по 10 тис. робітників із Македонії та Пакистану.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, раніше директорка лабораторії клінічної мікробіології і вірусології в Мілані Марія Ріта Гісмонда заявила, що COVID-19 в Італії може зникнути вже наступного тижня.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал