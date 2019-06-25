"Чекаємо залізницю!" У Криму розгнівані наслідками "русского міра"

В анексованому Росією Криму місцеві жителі розгнівані підвищенням цін на продукти, незважаючи на той факт, що окупанти обіцяли їхнє зниження після відкриття Кримського мосту.

Зокрема скарги щодо високих цін на банани на півострові з'явилися в телеграм-каналі "Кримський канал".

"Півострів впевнено стає банановою республікою, в яку його перетворює місцева влада, яка обіцяла з торішнім запуском автомобільної гілки через Кримський міст зниження цін на продукти. Жадібно жуємо банани по 115 рублів (47,8 грн) за кг і чекаємо залізницю!", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відпочинок у Криму з урахуванням транспорту та проживання в тризірковому готелі для росіян обійдеться дорожче, ніж відпустка на Кіпрі, в Туреччині, Грузії, Болгарії, Чорногорії або Греції.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!