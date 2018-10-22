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''Забезпечить зростання економіки!'' G7 вітала новий договір України з МВФ

1.9тЧитати матеріал російською

Країни "Великої сімки" (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія) висловили впевненість в ефективності для України нового договору з Міжнародним валютним фондом на $4 мільярди.

"Посли країн "Великої сімки" вітають досягнуту між МВФ і українською владою домовленість на рівні фахівців за новою програмою у форматі stand-by", - йдеться в повідомленні послів у Twitter.

"Це ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності України і продовження економічного зростання", - заявили в G7.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 листопада в Україні на 23,5% подорожчає газ. Таке рішення 19 жовтня ухвалив Кабмін на позачерговому засіданні перед новою угодою з МВФ.

"Ціни з 1 листопада на газ виростуть тільки на 23,5%. Не на 60%. Це те, що нам вдалося неймовірними зусиллями досягти внаслідок цих переговорів", - прокоментував прем'єр Володимир Гройсман.

Місце
Україна
Об'єкт
МВФ
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