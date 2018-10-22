''Забезпечить зростання економіки!'' G7 вітала новий договір України з МВФ

Країни "Великої сімки" (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія) висловили впевненість в ефективності для України нового договору з Міжнародним валютним фондом на $4 мільярди.

"Посли країн "Великої сімки" вітають досягнуту між МВФ і українською владою домовленість на рівні фахівців за новою програмою у форматі stand-by", - йдеться в повідомленні послів у Twitter.

"Це ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності України і продовження економічного зростання", - заявили в G7.

Посли стран "Великої сімки" вітають досягнені между МВФ та українською властью домовленість на Рівні фахівців относительно новой програми у форматі Стенд-бай. Ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної

стабільності України та продовження економічного зростання. - G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 22 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 листопада в Україні на 23,5% подорожчає газ. Таке рішення 19 жовтня ухвалив Кабмін на позачерговому засіданні перед новою угодою з МВФ.

"Ціни з 1 листопада на газ виростуть тільки на 23,5%. Не на 60%. Це те, що нам вдалося неймовірними зусиллями досягти внаслідок цих переговорів", - прокоментував прем'єр Володимир Гройсман.