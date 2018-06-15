В Україні на одну вакансію - 4 безробітних

Станом на травень 2018 року в Україні зареєстровано 316 тисяч безробітних.

Згідно з даними Державної служби статистики, в травні кількість безробітних в Україні зменшилася на 3,3%, або на 10,8 тис. осіб. Рівень безробіття зберігся на позначці 1,2%.

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Кількість вакансій в травні склала 86,2 тис. Або чотири людини на одну вакансію. Середній розмір допомоги на одного безробітного становив 2426 грн.

Нагадаємо, в квітні кількість безробітних зменшилася на 10,9%, або на 40,1 тис., До 326,8 тис. Осіб, рівень безробіття знизився на 0,2 п.п. до рівня 1,2%.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Державній службі зайнятості станом на 1 травня 2018 року було зареєстровано 326,8 тис. безробітних українців.