МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Банки і фінанси

Скільки заробляють українці: названо середню зарплату

3.3тЧитати матеріал російською

В Україні у вересні 2018 року середня заробітня плата зросла до 9042 гривень.

Про це розповів керівник приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці в Facebook. Він також розповів, у яких регіонах найбільша, найменша середня зарплата, і як вона відрізняється за видами діяльності.

"Середня зарплата в Україні у вересні 2018 склала 9042 грн, це + 23% за рік. Приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції склав 12,9% за рік. Регіони з найбільшими середніми зарплатами: Київ - 13614 грн; Донецька обл. - 9850 грн; Київська обл. - 9132 грн", - уточнив він.

За словами Компанійця, Чернівецька область обійшла Тернопільську, яка в підсумку стала регіоном із найменшою середньою зарплатою.

Новини
В Україні хочуть штрафувати за затримку зарплати: як це буде

"Регіони з найменшими середніми зарплатами: Тернопільська обл. - 7061 грн; Чернівецька обл. - 7062 грн; Чернігівська обл. - 7130 грн", - зазначив він.

Крім того, найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності виглядає наступним чином: фінансова і страхова діяльність - 15956 грн; інформація і телекомунікації - 14 307 грн; державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування - 12 993 гривень.

"Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності: охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 5730 грн; тимчасове розміщення і організація харчування - 5995 грн; освіта - 7176 грн", - підсумував він.

Скільки заробляють українці: названо середню зарплату
Скільки заробляють українці: названо середню зарплату
Скільки заробляють українці: названо середню зарплату
Скільки заробляють українці: названо середню зарплату

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Держстаті озвучили середню заробітну плату в Україні за серпень.

Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Зарплати в Україні
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
22
45
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кодрул Константин
Кодрул Константин
Смешно...жгите далеее..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
".. Ми вже почали жити як в Европi, бо нашi зарплати та цiни в магазинах майже такi самi як в нашiх захiдних партнерах..", - А.Турчинов ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Штуцер Лёва, Цэ он про свои зарплаты? Уверен, у него побольше чем в Йевроппе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
100% ХУЙНЯ : интервьюер ЛАЖЕВЫЙ !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги