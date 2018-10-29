Скільки заробляють українці: названо середню зарплату

В Україні у вересні 2018 року середня заробітня плата зросла до 9042 гривень.

Про це розповів керівник приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці в Facebook. Він також розповів, у яких регіонах найбільша, найменша середня зарплата, і як вона відрізняється за видами діяльності.

"Середня зарплата в Україні у вересні 2018 склала 9042 грн, це + 23% за рік. Приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції склав 12,9% за рік. Регіони з найбільшими середніми зарплатами: Київ - 13614 грн; Донецька обл. - 9850 грн; Київська обл. - 9132 грн", - уточнив він.

За словами Компанійця, Чернівецька область обійшла Тернопільську, яка в підсумку стала регіоном із найменшою середньою зарплатою.

"Регіони з найменшими середніми зарплатами: Тернопільська обл. - 7061 грн; Чернівецька обл. - 7062 грн; Чернігівська обл. - 7130 грн", - зазначив він.

Крім того, найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності виглядає наступним чином: фінансова і страхова діяльність - 15956 грн; інформація і телекомунікації - 14 307 грн; державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування - 12 993 гривень.

"Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності: охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 5730 грн; тимчасове розміщення і організація харчування - 5995 грн; освіта - 7176 грн", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Держстаті озвучили середню заробітну плату в Україні за серпень.