Шахраї розповіли OBOZREVATEL, з карт яких банків крадуть гроші

В Україні активізувалися шахраї, які викрадають гроші з банківських карток українців.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповів операційний директор компанії з кібербезпеки "10guards" Віталій Якушев.

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За словами експерта, даний вид шахрайства унікальний тим, що за фактом, це крадіжка на довірі, тобто українці самі в силу власної наївності й недосвідченості називають шахраям пін-коди своїх банківських карт.

Відбувається це в такий спосіб: на мобільний телефон українці отримують смс-повідомлення про те, що нібито їх банківська карта заблокована і вони мають негайно зателефонувати за вказаним в смс-повідомленні номером, щоб активувати карту.

Шахраї розсилають клієнтам банку повідомлення obozrevatel

Цікаво, що смс приходить не з телефону банку, а з приватного номера. Другий цікавий момент: у смс не вказується карта якого саме банку заблокована і якщо громадянин є клієнтом одразу декількох банків, зрозуміти про яку саме карту йдеться, по смс-повідомленням неможливо.

OBOZREVATEL подзвонив за номерами, вказаними в даному смс-повідомленні. Один з номерів на даний момент відключений. За другим номером, після довго очікування, слухавку все-таки зняли. Журналіст, що дзвонив шахраям, представився клієнтом одразу декількох українських банків і попросив уточнити про який конкретно рахунок йдеться. У відповідь шахраї наполягали на тому, щоб клієнт сам сказав в яких банках у нього є рахунки. Більш того шахраї дуже наполегливо рекомендували клієнту назвати суми, які зберігаються на рахунках, пояснюючи своє прохання тим, що нібито оператор зараз "все перевірить" і скаже, чи все в порядку з іншими рахунками клієнта.

"Представник банку" запевняв, що він є представником Національного банку України в сферу обслуговування якого, за слловами "чиновнка", входять такі банки: "РайфайзенБанкАваль", "Укрсоцбанк", "Укрсиббанк", " Укргазбанк ","Пумббанк" і Альфабанк" і саме в силу досить великої клієнтської бази, він не зможе назвати банківський рахунок якого саме банку заблоковано, поки клієнт сам не розповість в яких банках у нього відкриті рахунки і які суми зберігаються на цих рахунках.

Після зауваження журналіста про те, що сама ситуація коли "працівники банку" розсилають смс-повідомлення клієнтам, але не знають клієнтами якого банку ці люди є більш ніж дивна, зв'язок чомусь обірвався.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві орудувала злочинна група, яка видавала себе за колекторів і вимагала гроші.

У Києві під виглядом обміну валют орудували шахраї , які відбирали гроші у своїх клієнтів.