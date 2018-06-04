Що чекає на Україну без траншу МВФ: Нацбанк склав два сценарії

Члени комітету з монетарної політики Національного банку вважають, що в Україні можливі два різні сценарії розвитку подій - базовий і альтернативний.

У разі розвитку подій за базовим сценарієм, який передбачає продовження співпраці з МВФ, Нацбанку доцільно здійснити подальшу лібералізацію валютних обмежень, щоб підтримати економічний розвиток. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

У разі гальмування структурних реформ і відсутності фінансової підтримки з боку офіційних кредиторів, ситуація буде розвиватися за іншими, альтернативним сценарієм.

"Те, який із сценаріїв реалізується, залежить від прогресу в проведенні структурних реформ, необхідних для стійкого економічного розвитку, і подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом", - відзначили в НБУ.

У НБУ вважають, що саме по собі неотримання траншей від МВФ не є приводом для підвищення облікової ставки. Однак, українська економіка, як і раніше, істотно залежить від ситуації на зовнішніх ринках - як фінансових, так і товарних. Отже, відсутність фінансової підтримки з боку офіційних кредиторів підвищує уразливість економіки і фінансового ринку України, особливо в умовах обмеженого доступу на світові ринки капіталу.

У Нацбанку відзначили ускладнення доступу країн, що розвиваються до глобального ринку капіталу. При таких умовах, Україна повинна докладати всіх зусиль для проведення структурних реформ і продовження співпраці з офіційними кредиторами.

Члени комітету НБУ погодилися, що майбутні рішення щодо облікової ставки в разі розвитку подій за альтернативним сценарієм будуть залежати від оцінки комплексу ризиків, які можуть тиснути на рівень інфляції в бік підвищення або стримувати її подальше зниження. У разі посилення ризиків зростання інфляції, Національний банк може вдатися до подальшого підвищення облікової ставки для повернення інфляції до мети в середньостроковій перспективі.

"Облікова ставка є основним монетарним інструментом протидії інфляційному тиску. Також Нацбанк може застосовувати інтервенції для згладжування курсових коливань", - заявили в НБУ.

Регулятор продовжить дотримуватися режиму плаваючого курсоутворення і не буде протидіяти фундаментальним тенденціям обмінного курсу.

Також в разі розгортання альтернативного сценарію, члени комітету НБУ погодилися, що можливим є і введення валютних обмежень, проте це вкрай небажаний крок, який розглядається лише як засіб "останньої лінії оборони" при виникненні загроз для фінансової стабільності.

Як повідомляв OBOZREVATEL , програма SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд доларів була прийнята МВФ навесні 2014 року. Україна отримала два транші, після чого кредитування було заморожено.

Навесні 2015 роки її замінила нині діюча програма Фонду з використанням механізму розширеного фінансування (EFF).

У червні 2018 року з'явилася інформація про те, що Україна в разі відсутності домовленості з Міжнародним валютним фондом про виділення кредитного траншу зіткнеться з ризиком дефолту.