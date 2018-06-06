Що чекає на курс біткоіна в майбутньому: прогноз

Вартість біткоіна може впасти в кілька разів, проте для цього має бути дотримана одна умова.

Про це в ефірі ObozTV сказав співзасновник Bitcoin Foubdation Ukraine Андрій Дубецький. За словами експерта, на сьогоднішній день ціна на біткоіни є спекулятивною. "Ринок розраховує на те, що прибуток від використання криптовалюти, і біткоіну зокрема, з часом збільшиться, і, таким чином, ринок в перспективі окупить всі ризики, пов'язані з криптовалютою", - заявив експерт.

"Якщо прибрати спекулятивну складову, то ціна біткоіна може опуститися до декількох тисяч доларів", - заявив експерт, додавши, що на даний момент немає моделей, які робили б оцінку вартості криптовалюти.

"Зараз немає моделей, які робили б оцінку вартості криптовалюти. Однак, я не думаю, що криптовалюта може луснути, як мильна бульбашка. Проте, потрібно розуміти, що вкладення коштів у криптовалюту - це ризикована інвестиція, але гадаю, криптовалюта буде на ринку ще не один десяток років", - зазначив експерт, нагадавши, що біткоін і криптовалюта в цілому - це не статичний інструмент. "Технології змінюються, протоколи дописують, тому біткоін в майбутньому також знайде своє місце", - заявив експерт.

Експерт також не виключає, що з часом біткоін може повністю витіснити з обігу паперові гроші.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що курс біткоіна опустився до рекордної позначки.

На думку експертів, курс біткоіна може втратити в ціні до 10% .

У МВФ заявили, що банки мають пропонувати "кращі" валютні курси, щоб запобігти потенційну конкуренцію з криптовалюта.