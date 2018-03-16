Пільги на проїзд в Україні: хто постраждає більше за всіх від монетизації

Рішення уряду України монетизувати пільги на проїзд усіма видами громадського транспорту позбавлять перевізників значної частини виручки, яку ті отримували не завжди обґрунтовано.

Про це в ефірі ObozTV заявив економічний аналітик Борис Кушнірук.

"У нас є люди, які живуть у місті. Хтось користується громадським транспортам, а хтось практично не користується. І чим старше люди, тим вони рідше кудись їздять. Формально на них виділяється за певним нормативом ця форма допомоги, яка йде не їм, а перевізникам. Хоча ніхто не може сказати, скільки у вас цих людей їздило", - наголосив експерт.

За його словами, те саме стосується і сільських жителів.

"На них формально є ця форма допомоги, але вони скористатися нею не можуть. У результаті, вони теж не отримують цю форму соціальної допомоги, яка передбачена для цих верств населення", - зазначив Кушнірук.

Також економіст вважає, що компенсувати цю соцдопомогу можна різними способами.

"Спочатку потрібно зрозуміти, кому взагалі ви цю допомогу даєте, а потім визначаєте, в якій формі. Якщо йдеться про проїзд у громадському транспорті, то можна, щоб людина отримувала в грошовій формі доплату. Можна в інший спосіб, коли людині потрібна разова поїздка, а іншій потрібна на місяць. Можливо, в цьому випадку, щоб була можливість купити місячний абонемент або з кількістю поїздок. І в тому випадку, якщо людина заощадить, видати потім грошима", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Обозреватель" писав, як в Україні буде діяти монетизація пільг на проїзд.