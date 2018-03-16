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Пільги на проїзд в Україні: хто постраждає більше за всіх від монетизації

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Рішення уряду України монетизувати пільги на проїзд усіма видами громадського транспорту позбавлять перевізників значної частини виручки, яку ті отримували не завжди обґрунтовано.

Про це в ефірі ObozTV заявив економічний аналітик Борис Кушнірук.

"У нас є люди, які живуть у місті. Хтось користується громадським транспортам, а хтось практично не користується. І чим старше люди, тим вони рідше кудись їздять. Формально на них виділяється за певним нормативом ця форма допомоги, яка йде не їм, а перевізникам. Хоча ніхто не може сказати, скільки у вас цих людей їздило", - наголосив експерт.

За його словами, те саме стосується і сільських жителів.

"На них формально є ця форма допомоги, але вони скористатися нею не можуть. У результаті, вони теж не отримують цю форму соціальної допомоги, яка передбачена для цих верств населення", - зазначив Кушнірук.

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Також економіст вважає, що компенсувати цю соцдопомогу можна різними способами.

"Спочатку потрібно зрозуміти, кому взагалі ви цю допомогу даєте, а потім визначаєте, в якій формі. Якщо йдеться про проїзд у громадському транспорті, то можна, щоб людина отримувала в грошовій формі доплату. Можна в інший спосіб, коли людині потрібна разова поїздка, а іншій потрібна на місяць. Можливо, в цьому випадку, щоб була можливість купити місячний абонемент або з кількістю поїздок. І в тому випадку, якщо людина заощадить, видати потім грошима", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Обозреватель" писав, як в Україні буде діяти монетизація пільг на проїзд.

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