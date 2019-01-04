Підвищення пенсій в Україні: хто і на скільки розбагатіє

З 1 січня в Україні перерахували пенсії військовим пенсіонерам і людям з великим трудовим стажем.

На скільки в результаті виростуть виплати пенсіонерам, розповіла в ефірі ObozTV старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Лідія Ткаченко.

За словами експерта, найбільше перерахунок торкнеться близько півмільйона військових пенсіонерів – їхня пенсія з 1 січня 2019 року зросте на 75% порівняно з тією, яку вони отримували в 2017 році.

"Можна легко вирахувати розмір цього підвищення. До того підвищення, яке у них було в минулому році, додасться ще половина... Пенсія стає набагато ближчою до розміру зарплат військових. Військові пенсіонери перебувають у доволі привілейованому становищі", – пояснила вона.

Крім того, зазначила експерт, пенсії перерахують для двох мільйонів пенсіонерів, які отримують звичайні пенсії згідно із законом про загальнообов'язкове пенсійне страхування.

"Як правило, це люди, у яких є великий стаж – 30 років у жінок і 35 років у чоловіків. Їм 65 років виповнилося, але розмір їхньої пенсії залишається низьким, біля прожиткового мінімуму. У цих людей, як правило, достатній стаж, але була низька зарплата. Їм підвищать пенсії відповідно до нового положення в нашому законодавстві, воно почало діяти тільки з минулого року", – повідомила Ткаченко.

"У людей, яким виповнилося 65 років і які мають 30-35 років стажу, мінімальний розмір пенсії повинен бути не нижчим 40% мінімальної зарплати. Оскільки у нас із 1 січня зросла мінімальна зарплата, то відповідно, груднева пенсія у них була 1489 грн, а в січні вони вже повинні отримати 1669 грн", – додала вона.

Як уточнила експерт, підвищення у цій категорії людей буде різним, залежно від нинішнього розміру пенсій. Але це набагато скромніші цифри, ніж підвищення для військових пенсіонерів.

censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 1 січня 2019 року мінімальну зарплату підвищили з 3723 до 4173 грн. У результаті не тільки виросли доходи українців із мінімалкою, але і збільшився розмір пенсії та штрафи для роботодавців.

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