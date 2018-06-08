Партія Савченко та "Слуга народу": політсили подали дивні декларації

Дві третини українських політичних партій не задекларували ніяких витрат в 2018 році. Це відображено в їхніх звітах про майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру за I квартал 2018 року.

Про це повідомили в прес-службі КВУ.

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Порожні звіти подали 180 партій з 255, інформація про яких доступна на сайті НАПК. Всього в Україні понад 350 партій. Тобто, ще близько ста політичних сил не подали звіти взагалі.

Серед політсил, подали порожні звіти такі партії як "Суспільно-політична платформа Надії Савченко", "Вінницька європейська стратегія", "Слуга народу", "Нові обличчя", "Партія Наталії Королевської - Україна вперед", "УДАР", "Блок Дарта Вейдера".

У той же час, "Комуністична партія України" і "Партія Регіонів" офіційно продовжують вести діяльність. Так, КПУ було витрачено 58 тис. грн., ПР - 48 тис. грн. В цілому всі українські партії, не рахуючи парламентських витратили за три місяці 14,9 млн грн. Найбільше - Аграрна партія України (3,4 млн), "УКРОП" (2,3 млн), "Наш Край" (1,4 млн), Українська галицька партія (1,2 млн) і ВО "Свобода" (1 млн).

"В Україні зберігається високий рівень тінізації партійних фінансів. З 350 партій 100 взагалі не подали звіти, ще 180 - не вказали жодної гривні витрат за три місяці. Крім цього ряд політсил задекларували символічні суми коштів на свою діяльність. Наприклад, Комуністична партія витратила тільки 58 тис. грн. за перший квартал, тобто, по 19 тис. на місяць. в той же час в партії працював офіс в Києві, підтримувалася робота партійного сайту, проводилися заходи в регіонах, а лідер КПУ перебував у закордонному відрядженні, де активно виступав з антукраінскою риторикою", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Рані OBOZREVATEL повідомляв про те, що з 356 зареєстрованих в Україні політичних партій звіти подали всього 272 партії, тобто, 84 партії можна цілком вважати віртуальнимі.197 партій подали "порожні" звіти. Іншими словами, партії не несли витрати на оренду офісів і зарплати партійним функціонерам. І, звичайно, на листівки вони теж не витрачалися.