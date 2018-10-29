Несподіваний поворот: що буде з курсом долара в Україні у листопаді

В Україні листопад може виявитися виграшним для національної валюти періодом. Якщо ситуація на зовнішніх ринках залишиться сприятливою, можливо, долар знову подешевшає до 28 грн/$, зазначають експерти. Щоправда, такий варіант аналітики називають радше оптимістичним. Базовий сценарій — девальвація до 28,5-28,6 грн/$.

OBOZREVATEL опитав провідних українських аналітиків і з'ясував, що буде з курсом долара в Україні у листопаді.

Несподіваний листопад: гривня може зміцнитися до 28 грн/$

Ціни на світових ринках залишаються високими, отже, українські експортери можуть розраховувати на хороші виторги. Експорт, перекази заробітчан, зовнішні кредити і прямі інвестиції — основні джерела валюти в Україні. І чим більше доларів в країні, тим нижчий її курс. У листопаді, припускає аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко, і ціни на метали, і вартість зерна на світових ринках залишатимуться відносно стабільними. А це означає, що розмір виторгів знижуватися не буде.

"На зовнішніх ринках наших експортерів не очікують вкрай негативні фактори. Загалом навіть з урахуванням негативу з боку торгових воєн Китаю і США, ціни на метали вдвічі вищі, ніж у 2016 році", — зазначає аналітик. Також, за словами Пархоменка, наразі вартість зерна на світових ринках на 20% вище, ніж під час мінімальних значень. А це, впевнений аналітик, дає підстави вважати, що проблем з валютним виторгом в українських експортерів не буде.

"Гривня стабілізуватиметься на поточних рівнях у 28 грн/$", — прогнозує аналітик.

Китай вводить додаткові програми стимулювання економіки, це також може утримувати зростання світової економіки.

Україна отримала позитивний сигнал від МВФ, але опалювальний сезон візьме своє. Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко озвучує менш оптимістичний прогноз. За його оцінками долар у листопаді продаватиметься по 28,5-28,6 грн. З одного боку, новина про те, що МВФ готується до нової програми співпраці, позитивно вплинула на настрої учасників ринку. Але з іншого — в опалювальний сезон традиційно зростають витрати на імпорт енергоресурсів. На це доводиться витрачати долари, відповідно, їхня кількість на внутрішньому ринку знижується, а курс гривні падає.

"28,5 грн/$ — хороший курс для листопаду", — зазначає Мазуренко.

"Я б сказав, що 28,5 грн/$ — хороший курс для листопада. Якби ми не отримали новин від МВФ, ситуація могла б бути гіршою. Але зараз все відносно стабільно, плавна девальвація — нормальне явище. Я б зараз не став особливо згадувати, але курс у 28,5 грн/$ станом на листопад — хороша перспектива для нас. Такими темпами ми плавно дійдемо до показника", — зазначає аналітик.

Традиційної девальвації не минути. Аналітик Єгор Комов нагадує: осіння девальвація повторюється в Україні відтоді, як Нацбанк перестав вручну контролювати курс. Останній місяць осені, згідно з оцінками експерта, однозначно покаже тренд до подорожчання долара. При цьому курс може впритул наблизитися до нової психологічної позначки у 29 грн/$, проте у середньому за місяць перебуватиме на рівні 28,6 грн/$.

"У листопаді гривня триматиметься близько 28,6 грн/$ з можливими ситуативними кроками у плюс/мінус 30 коп./$", — прогнозує експерт.

"Девальваційні фактори залишаються, те, що уряд зробив найважливіший крок і все ж таки зміг знайти точку дотику з Фондом — плюс для нас. Зараз ми отримали доступ до зовнішнього ринку запозичення, після підписання меморандуму отримаємо черговий кредитний транш від МВФ. Це важливий сигнал, який дозволить у листопаді триматися близько 28,6 грн/$ з можливими ситуативними кроками у плюс/мінус 30 коп./$", — вважає Комов.

Продавати чи купувати: як не втратити гроші восени

Опитані OBOZREVATEL аналітики сходяться на думці: спекулювати на валютному ринку звичайним українцям не варто. Навіть професійні експерти часто помиляються і втрачають на угодах. Тому найкраща порада — купувати або продавати валюту невеликими частинами. Причому якщо йдеться про продажі, то краще це робити у другій половині місяця, а купувати — у першій.

"Тут треба давати поради не про те, як заробити, а про те, як не втратити. Диверсифікація ризиків — тобто дробити і купувати частинами. Найкраща порада для людини, яка намагається грати на валютному ринку без належних знань і досвіду", — зазначає Мазуренко.

Фінансовий консультант Олексій Половінкін також вважає, що заробляти на коливаннях курсу — те саме що їхати за кермом автомобіля без прав. Якщо пощастить, можна доїхати без пригод, але найменша помилка може позбавити всіх заощаджень.

З огляду на те, що осінь традиційно пов'язують із періодом девальвації, в цей час варто більше замислитися щодо продажу валюти. По-перше, це дозволить підтримати ринок у складний для нього сезон. По-друге, в цей період можна продати валюту за найсприятливішим за рік курсом.