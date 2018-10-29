МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Банки і фінанси

Несподіваний поворот: що буде з курсом долара в Україні у листопаді

11.8тЧитати матеріал російською

В Україні листопад може виявитися виграшним для національної валюти періодом. Якщо ситуація на зовнішніх ринках залишиться сприятливою, можливо, долар знову подешевшає до 28 грн/$, зазначають експерти. Щоправда, такий варіант аналітики називають радше оптимістичним. Базовий сценарій — девальвація до 28,5-28,6 грн/$.

OBOZREVATEL опитав провідних українських аналітиків і з'ясував, що буде з курсом долара в Україні у листопаді.

Несподіваний листопад: гривня може зміцнитися до 28 грн/$

Ціни на світових ринках залишаються високими, отже, українські експортери можуть розраховувати на хороші виторги. Експорт, перекази заробітчан, зовнішні кредити і прямі інвестиції — основні джерела валюти в Україні. І чим більше доларів в країні, тим нижчий її курс. У листопаді, припускає аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко, і ціни на метали, і вартість зерна на світових ринках залишатимуться відносно стабільними. А це означає, що розмір виторгів знижуватися не буде.

"На зовнішніх ринках наших експортерів не очікують вкрай негативні фактори. Загалом навіть з урахуванням негативу з боку торгових воєн Китаю і США, ціни на метали вдвічі вищі, ніж у 2016 році", — зазначає аналітик. Також, за словами Пархоменка, наразі вартість зерна на світових ринках на 20% вище, ніж під час мінімальних значень. А це, впевнений аналітик, дає підстави вважати, що проблем з валютним виторгом в українських експортерів не буде.

"Гривня стабілізуватиметься на поточних рівнях у 28 грн/$", — прогнозує аналітик.

Китай вводить додаткові програми стимулювання економіки, це також може утримувати зростання світової економіки.

Новини
Курс долара значно зросте: чого чекати українцям

Україна отримала позитивний сигнал від МВФ, але опалювальний сезон візьме своє. Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко озвучує менш оптимістичний прогноз. За його оцінками долар у листопаді продаватиметься по 28,5-28,6 грн. З одного боку, новина про те, що МВФ готується до нової програми співпраці, позитивно вплинула на настрої учасників ринку. Але з іншого — в опалювальний сезон традиційно зростають витрати на імпорт енергоресурсів. На це доводиться витрачати долари, відповідно, їхня кількість на внутрішньому ринку знижується, а курс гривні падає.

"28,5 грн/$ — хороший курс для листопаду", — зазначає Мазуренко.

"Я б сказав, що 28,5 грн/$ — хороший курс для листопада. Якби ми не отримали новин від МВФ, ситуація могла б бути гіршою. Але зараз все відносно стабільно, плавна девальвація — нормальне явище. Я б зараз не став особливо згадувати, але курс у 28,5 грн/$ станом на листопад — хороша перспектива для нас. Такими темпами ми плавно дійдемо до показника", — зазначає аналітик.

Традиційної девальвації не минути. Аналітик Єгор Комов нагадує: осіння девальвація повторюється в Україні відтоді, як Нацбанк перестав вручну контролювати курс. Останній місяць осені, згідно з оцінками експерта, однозначно покаже тренд до подорожчання долара. При цьому курс може впритул наблизитися до нової психологічної позначки у 29 грн/$, проте у середньому за місяць перебуватиме на рівні 28,6 грн/$.

"У листопаді гривня триматиметься близько 28,6 грн/$ з можливими ситуативними кроками у плюс/мінус 30 коп./$", — прогнозує експерт.

"Девальваційні фактори залишаються, те, що уряд зробив найважливіший крок і все ж таки зміг знайти точку дотику з Фондом — плюс для нас. Зараз ми отримали доступ до зовнішнього ринку запозичення, після підписання меморандуму отримаємо черговий кредитний транш від МВФ. Це важливий сигнал, який дозволить у листопаді триматися близько 28,6 грн/$ з можливими ситуативними кроками у плюс/мінус 30 коп./$", — вважає Комов.

Продавати чи купувати: як не втратити гроші восени

Опитані OBOZREVATEL аналітики сходяться на думці: спекулювати на валютному ринку звичайним українцям не варто. Навіть професійні експерти часто помиляються і втрачають на угодах. Тому найкраща порада — купувати або продавати валюту невеликими частинами. Причому якщо йдеться про продажі, то краще це робити у другій половині місяця, а купувати — у першій.

"Тут треба давати поради не про те, як заробити, а про те, як не втратити. Диверсифікація ризиків — тобто дробити і купувати частинами. Найкраща порада для людини, яка намагається грати на валютному ринку без належних знань і досвіду", — зазначає Мазуренко.

Новини
Курс біткоїна очікує значне зростання: аналітик озвучив несподіваний прогноз

Фінансовий консультант Олексій Половінкін також вважає, що заробляти на коливаннях курсу — те саме що їхати за кермом автомобіля без прав. Якщо пощастить, можна доїхати без пригод, але найменша помилка може позбавити всіх заощаджень.

З огляду на те, що осінь традиційно пов'язують із періодом девальвації, в цей час варто більше замислитися щодо продажу валюти. По-перше, це дозволить підтримати ринок у складний для нього сезон. По-друге, в цей період можна продати валюту за найсприятливішим за рік курсом.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкти
курс валютдоларгривня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
131
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги