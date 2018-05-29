Друга пенсія в Україні: Рева розповів, хто заплатить більше і кого торкнеться реформа

Запланована Кабміном пенсійна реформа торкнеться громадян України віком до 35 років. Українців зобов'яжуть відкривати рахунки в недержавних пенсійних фондах.

Про це в ефірі ObozTV заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Рева нагадав, що введення накопичувальної пенсійної системи очікується з 1 січня 2019 року.

"Коли ми говоримо про класичну пенсійну систему, вона складається з трьох рівнів. Перший - солідарна система, яку ми бачимо, другий рівень - загальне обов'язкове державне накопичення, третій - добровільне накопичення. У нас з трьох рівнів в Україні діє два - перший і третій ... Буде запроваджено другий загальнообов'язковий рівень", - пояснив міністр.

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За його словами, українці до 35 років повинні приймати участь у накопичувальній системі в обов'язковому порядку.

"Для того, щоб ви щось отримали, має пройти час, протягом якого ці кошти працюють. Якщо відкладати менше 20 років - що ви отримаєте? Якщо людині за 50, чи є сенс брати участь в накопичувальній системі? Для таких обов'язковості бути не може", - зазначив він.

"До 35 років - обов'язково виплачуєте відсоток, вибираєте фонд, і цей фонд управляє вашими коштами до моменту вашого виходу на пенсію. Маючи стаж, передбачений законодавством, ви маєте пенсію солідарної системи. До цієї пенсії ви отримуєте ще і кошти з накопичувального фонду, які є вашою прибутком", - розповів глава Мінсоцполітики.

За словами Реви, українцям пропонується вкладати кошти в один з недержавних пенсійних фондів, "але його обов'язково треба обрати, щоб він відкрив вам рахунок".

"Ви будете зобов'язані збирати по закону, але де збирати - ваша особиста справа. Буде відсоток від заробітної плати. Якщо ми говоримо про солідарну систему, вас страхує роботодавець. Весь внесок 22% платить він. Це державна гарантія. Але далі накопичення будуть брати з вашої зарплати. Згідно із законом, у перший рік там передбачено 2%, і поступово - до 7%. Але гроші, які будуть вираховувати, ви самі визначите, куди вкладати. Якщо у вас висока зарплата, можете ще й добровільно вносити зверху", - додав міністр.

Як повідомляв ObozTV , раніше економіст Віталій Кузьмін, коментуючи пенсійну систему, порадив українцям не розраховувати на державу, якщо вони хочуть забезпечити собі безбідну старість.

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