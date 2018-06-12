Маркарова розповіла про долю ДФС, майбутнє заступників Данилюка і відносини з Южаніною

В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова розповіла в підпорядкуванні якого відомства буде перебувати державна фіскальна служба.

За словами Маркарової, ДФС залишиться в підпорядкуванні Міністерства фінансів і передпідпорядкування не буде. Також Маркарова зазначила, що прем'єр-мністр України Володимир Гройсман повністю підтримує дану позицію щодо ДФС. Про це повідомляє ТСН.

Новини Посилання

Відставка Данилюка: призначена в.о. міністра фінансів

"Мені навіть не доведеться її відмотувати, тому що на сьогодні ДФС перебуває в підпорядкуванні Мінфіну, і там вона й буде. Це я точно можу сказати. Перепідпорядкування цього не сталося. Якщо такі були дискусії, мені про них невідомо. ДФС підпорядковується Мінфіну, інакше бути не може. Гройсман підтримує цю позицію. Мінфін формує фіскальну політику, ДФС адмініструє податки. Тільки разом ми зможемо працювати над багатьма питаннями, які стоять зараз з точки зору адміністрування податків", - сказала вона.

Маркарова також заявила про готовність продовжити працювати з заступниками міністра, які прийшли разом зі звільненим на минулому тижні Олександром Данилюком.

Вона також зазначила, що з головою бюджетного комітету парламенту Ніною Южаніною, яку називають кандидатом на пост міністра фінансів, має тільки робочі відносини.

Нагадаємо, раніше уряд на закритому засіданні 23 травня проголосував за перепідпорядкування ДФС від Мінфіну до Кабміну.

"Кабмін все ж проголосував за перепідпорядкування ДФС прямо Кабміну в обхід Мінфіну, за аналогією з Держаудітслужбою. Коли це рішення буде юридично оформлено, Гройсман зможе керувати фіскалами безпосередньо, окремими дорученнями, без зайвих очей і контролю", - повідомлялося тоді.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася суперечка.

В результаті Данилюк запропонував прем'єру подати подання про його відставку. При цьому міністр фінансів заявив, що за власним бажанням йти не збирається.

7 червня Верховна Рада підтримала звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка із займаної посади, подання на відставку якого напередодні вніс прем'єр Володимир Гройсман.

Незабаром з'явилася інформація про те, що крісло Данилюка може зайняти голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.