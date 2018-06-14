Курс валют в Україні: долар росте, гривня падає

В Україні зафіксовано зростання курсу долара. Станом на 14 червня офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,12 грн/дол.

Про це повідомили в прес-службі НБУ, зазначивши, що в порівнянні з 13 червня курс всіх валют, окрім долара (курс якого виріс) - знизився.

Новини Посилання

В Україні подешевшали долар і євро

Курс долара на міжбанку виріс на шість копійок, а в продажу - на сім. Національний банк України встановив на четвер, 14 червня, офіційні курси валют на рівні:

- 100 доларів США - 2612,42 гривні (+3,67);

- 100 євро - 3073,25 гривні (-1,94);

- 10 російських рублів - 4,13 гривні (-0,04).

Курс долара на міжбанку в покупці виріс на 6 копійок, а в продажу - на 7, до 26,15-26,17 грн.

Євровалюта в продажу і в покупці подешевшала на 1 коп. і склала 30,74-30,77 грн. Російський рубль також незначно подорожчав - до 0,416-0,417 грн.

курс влюти НБУ

курс валют kurs

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.

У той же час міжнародне рейтингове агентство S & P в своєму новому прогнозі змінило очікування курсу національної валюти України на кінець цього року з 27,3 до 29,5 грн /$.